Je li Trump učinio Davos ponovno velikim? Epicentar globalista na tren živnuo zbog geopolitičke oluje

Američki predsjednik Donald Trump ukrao je pozornost na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, ali je možda i taj godišnji skup globalne elite učinio ponovo relevatnim – barem na tjedan dana.

Kritičari, koji skup u Davosu ismijavaju kao izoliranu zajednicu istomišljenika u kojoj se malo toga konkretnog napravi, redovito preispituju važnost okupljanja izvršnih direktora i političkih vođa u švicarskim Alpama.

No, sve su oči ove godine bile uprte u Davos dok je Trump uletio u grad usred geopolitičke oluje koja se nadvila nad slikovito skijalište, gdje je inzistirao na svojem naumu o kupnji Grenlanda.

Stotine ljudi stajale su u dugim redovima kako bi čule Trumpov govor koji je izazvao zgražanje i usiljen smijeh dok je ismijavao saveznike, ali je u konačnici isključio korištenje sile za preuzimanje Grenlanda.

"Zanimljivo je da su ljudi stajali u redu kako bi čuli predsjednika Trumpa, a nisu tako stajali ni za jednog drugog govornika. Nitko nije izazvao takvu vrstu interesa", rekao je za AFP latvijski predsjednik Edgars Rinkevics.

"Mislim da se Davos donekle vratio onome čemu je bio namijenjen. Da se čuju različite perspektive, da se raspravlja, diskutira, ponekad ne slaže, ali i slaže, kako bi se nekako gradili mostovi, a ne uništavali", rekao je.

Foto: Mandel Ngan/afp/profimedia

Davos je postao poprište intenzivne diplomacije, što je kulminiralo Trumpovom objavom "okvira budućeg dogovora" o Grenlandu nakon razgovora s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.

Dan kasnije, Trump se sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u sklopu nastojanja da okonča ruski rat u Ukrajini te je pokrenuo "Odbor za mir".

Ove godine dogodile su se čak i rijetke ovacije – za kanadskog premijera Marka Carneyja, koji je u govoru koji je razljutio Trumpa ocijenio da se u globalnom poretku dogodio "razdor".

'Neuspjela politika'

Prošle su godine otkako je WEF, osnovan 1971., bio u epicentru tako značajne političke epizode. Prethodni povijesni trenuci foruma uključuju otapanje grčko-turskih tenzija 1988. te razgovore između Nelsona Mandele i južnoafričkog predsjednika iz doba apartheida F. W. de Klerka 1992. godine.

Ipak, obnovljena pozornost na Davos nije bila samo u znaku diplomacije i sklapanja poslova. Bila je i u znaku konfrontacije.

Trumpova administracija stigla je u švicarsko odmaralište u punoj snazi kako bi progurala svoj program "Amerika na prvom mjestu" – antitezu WEF-ovom promicanju globalizacije.

"Ovdje smo kako bismo jasno istaknuli: globalizacija je iznevjerila Zapad i Sjedinjene Države", rekao je američki ministar trgovine Howard Lutnick tijekom panel rasprave.

"To je neuspjela politika. To je ono za što se WEF zalagao", rekao je Lutnick.

Ovogodišnji skup stigao je i u prijelomnom trenutku za WEF nakon što je njegov osnivač Klaus Schwab odstupio s čela foruma usred optužbi za nedolično ponašanje, od kojih je kasnije oslobođen nakon interne istrage.

Čelnik američkog investicijskog diva BlackRock, Larry Fink, preuzeo je dužnost privremenog supredsjedatelja te je u svojim uvodnim riječima forumu priznao kritike s kojima se WEF suočava.

"Također je očito da nam svijet sada ukazuje daleko manje povjerenja u pomaganju oblikovanja onoga što slijedi. Ako Svjetski gospodarski forum želi biti koristan u budućnosti, mora povratiti to povjerenje", rekao je Fink. Milijarder je iznio ideju o održavanju sastanaka WEF-a u "mjestima gdje se moderni svijet zapravo gradi", kao što su Detroit ili Dublin.

Davos nikad relevantniji

No, WEF je i dalje mjesto gdje se bogati i moćni prije svega dolaze umrežavati i poslovati.

Marc Benioff, izvršni direktor tehnološke tvrtke Salesforce, bio je u svom elementu dok se rukovao s drugim korporativnim titanima u hodnicima kongresnog centra.

"Mislim da je za izvršne direktore na prvom mjestu i dalje temeljno poslovanje njihove tvrtke, implementacija umjetne inteligencije i transformacija u ovaj novi svijet", rekao je Benioff za AFP nakon razgovora sa šefom PepsiCo-a Ramonom Laguartom.

"Očito je da se odvija geopolitička situacija, ali mislim da to ne utječe na veliku većinu sudionika", rekao je.

Benioff je bio među elitom izvršnih direktora, koja je uključivala Tima Cooka iz Applea i Jensena Huanga iz Nvidije, pozvanih na sastanak s Trumpom u Davosu.

"Ljudi koji su važni su ovdje i razgovori koji su bitni vode se ovdje", rekao je Benioff.

Davos "nikada nije bio relevantniji", dodao je.