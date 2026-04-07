Američka administracija uvjerena je u jedno! 'Do ponoći će sve biti jasno'

Današnji napadi Sjedinjenih Američkih Država na iranski otok Harg ne predstavljaju promjenu američke strategije, kazao je potpredsjednik SAD-a JD Vance u utorak, dok je američki dužnosnik odvojeno za Reuters rekao da novi napadi na vojne ciljeve nisu utjecali na naftnu infrastrukturu.

Dužnosnik, koji je pristao razgovarati s Reutersom pod uvjetom da ostane anoniman, kazao je da su se barem neki napadi odnosili na ciljeve koji su već ranije pogođeni, a da je do njih došlo u ranim jutarnjim satima u utorak.

Vance je pak, govoreći odvojeno u Budimpešti, rekao da napadi ne predstavljaju promjenu američke strategije, istaknuvši da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvjerena da će do ponoći dobiti odgovor Irana u pregovorima za okončanje sukoba. Trump traži da se Iran odrekne nuklearnog oružja i ponovo otvori Hormuški tjesnac, ključan za svjetsku opskrbu naftom.

Nema promjene strategije

"Napast ćemo neke vojne ciljeve na otoku Hargu i vjerujem da smo to učinili", rekao je Vance. "Nećemo gađati energetske i infrastrukturne ciljeve sve dok Iranci ili ne dostave prijedlog koji možemo podržati ili dok ne dostave prijedlog (uopće)", dodao je.

"Ne mislim da izvješća o otoku Harg predstavljaju promjenu strategije ili bilo kakvu promjenu stava predsjednika Sjedinjenih Država", rekao je Vance dodavši da su SAD uglavnom ostvarile svoje vojne ciljeve u Iranu.

Kako je javila agencija Dpa, Iran je izvijestio o novim eksplozijama na otoku Kharg u Zaljevu, koji je odgovoran za veliku većinu njegovog izvoza nafte. Novinska agencija Mehr izvijestila je u utorak da je otok napadnut. Američka vojska je prethodno izvela zračne napade na otok sredinom ožujka. Detalji o mogućim ciljevima za sada nisu poznati. Kharg je najvažniji izvozni terminal za iransku sirovu naftu u Zaljevu. Veliki dio proizvodnje nafte prevozi se s tog otoka.

