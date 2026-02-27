JD Vance kratko i jasno na pitanje o Iranu: 'Nema šanse!'

Potpredsjednik JD Vance izjavio je u četvrtak da, iako predsjednik Donald Trump i dalje razmatra vojne udare protiv Irana, "nema šanse" da bi takvi udari doveli do toga da se Sjedinjene Države uključe u višegodišnji, dugotrajni rat.

U razgovoru za The Washington Post u četvrtak, Vance je rekao da ne zna što će Trump odlučiti učiniti u vezi s Iranom, opisujući mogućnosti koje uključuju vojne udare "kako bi se osiguralo da Iran neće dobiti nuklearno oružje" ili rješavanje "problema diplomatskim putem".

'Nema šanse'

Nastavi li Trump s još jednom rundom napada na Iran - za koje su neki američki dužnosnici sugerirali da bi mogli biti sveobuhvatniji od bombardiranja nuklearnih lokacija u lipnju - Vance je samouvjereno rekao da se to neće pretvoriti u vrstu sukoba koju je potpredsjednik oštro kritizirao.

"Ideja da ćemo godinama biti u bliskoistočnom ratu bez kraja na vidiku - nema šanse da se to dogodi“, rekao je, opovrgavajući predviđanja nekih stručnjaka za vanjsku politiku da neće biti lakog izlaska ako se Amerika uplete u veći sukob s Iranom.

Vance je istaknuo da su prošlogodišnja operacija u Iranu i siječanjsko hvatanje venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura bili "vrlo jasno definirani".

Vance (41), inače marinski veteran koji je služio u ratu u Iraku, rekao je da sebe i dalje smatra "skeptikom prema stranim vojnim intervencijama", opis za koji vjeruje da se i dalje odnosi na Trumpa.

"Mislim da svi preferiramo diplomatsku opciju“, rekao je Vance. "Ali to stvarno ovisi o tome što Iranci rade i što govore.“

Razgovori između SAD-a i Irana nastavljeni su u četvrtak u Ženevi usred velikog gomilanja američkih snaga oko Irana. Iako nije postignuto rješenje, posrednici su rekli da će se pregovori nastaviti sljedeći tjedan.

Američko veleposlanstvo u Jeruzalemu priopćilo je u petak da će dopustiti dobrovoljni odlazak nebitnog osoblja i članova njihovih obitelji iz Izraela zbog "sigurnosnih rizika", budući da diljem Bliskog istoka i dalje raste zabrinutost zbog opsega prelijevanja bilo kakve operacije na Iran.

Trump je otvoreno priznao da je zainteresiran za promjenu iranskog režima i svrgavanje ajatolaha Alija Hamneija. Ovog mjeseca rekao je novinarima da bi to "bilo najbolje što se moglo dogoditi".

POGLEDAJTE VIDEO Ratni brod SAD-a čeka napad na Iran sa zahodima punim fekalija: Pogledajte uvjete američke mornarice