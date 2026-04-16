Novi sukob na pomolu? Japan rasporedio rakete uz Kinu: 'Otklon od pacifističke doktrine'

Japan je u utorak službeno započeo raspoređivati svoje modernizirane rakete dugog dometa u vojnom kampu na jugozapadu zemlje.

Ovaj potez dio je šire inicijative Japana da ojača svoje ofenzivne kapacitete u svjetlu, kako navode, "najtežeg i najsloženijeg sigurnosnog okruženja u poslijeratnoj eri". Osim toga, cilj je ojačati sposobnost odvraćanja eventualnih kineskih poteza u regiji.

Rakete su tijekom noći raspoređene u bazi Kengun u prefekturi Kumamoto na otoku Kyushuu, piše AP.

Kraj politike isključive samoobrane?

Nadograđena raketa zemlja-brod Tip-12, koju je razvio Mitsubishi Heavy Industries, oružje je koje služi za borbu protiv neprijateljskih brodova.

Ključna promjena, nakon nadogradnje raketa, leži u njihovom dosegu. Dok je originalna verzija imala domet od 200 kilometara, nova inačica može pogoditi ciljeve na udaljenosti od 1000 kilometara, što uključuje i dijelove kontinentalne Kine.

Ovo raspoređivanje daje Japanu tzv. standoff sposobnost, odnosno mogućnost napada na neprijateljske baze s velike udaljenosti. Analitičari ističu kako ovo predstavlja povijesni otklon od pacifističke doktrine koju je Japan provodio desetljećima, držeći se isključivo neposredne samoobrane.

"Ovo pokazuje čvrstu odlučnost Japana da se brani“, izjavio je japanski ministar obrane Shinjiro Koizumi, naglašavajući važnost odvraćanja potencijalnih prijetnji.

Prosvjedi građana

Iako vlada inzistira na nužnosti modernizacije vojske i pojačavanja obrane, građani nisu oduševljeni.

Ispred kampa Kengun organizirani su prosvjedi stanara obližnjih naselja, koji strahuju od rasta tenzija u regiji. Vjeruju da će, ako dođe do sukoba s Kinom, to područje biti prva meta.

🚨Massive Anti War Protests in Tokyo, Japan



30,000+ protesters gathered at the National Diet Building, with rallies in 130+ locations across Japan



Trigger:-March 31 deployment of long-range “counterstrike” missiles in Kumamoto & Shizuoka#Tokyo #Japan #キャラ大 #survıvorgr pic.twitter.com/zhEu3Kzotj — The Wonk (@thewonkin) April 9, 2026

Japan je 31. ožujka rasporedio svoju prvu domaću raketu dugog dometa, Tip 25, u kamp Kengun u prefekturi Kumamoto, tik uz Istočno kinesko more. S dometom od oko 800 kilometara, Tip 25 može pogoditi Šangaj. Ako Japan rasporedi još ovih raketa na otočje Ryukyu, cijela istočna obala Kine bila bi u dometu, piše Responsiblestatecraft.

Istog dana, Japan je također rasporedio Hyper Velocity Gliding Projectile (HVGP), svoje prvo hipersonično oružje, u kampu Fuji i američkoj bazi u blizini Tokija. Tjedan dana ranije, State Department odobrio je prodaju opreme Japanu u vrijednosti od 340 milijuna dolara za podršku programu HVGP.

Osim raketnih sustava, raspoređena su i hipersonična klizna vozila (HGV) u kampu Fuji u prefekturi Shizuoka, zapadno od Tokija.

Japan također planira rasporediti krstareće rakete Tomahawk američke proizvodnje, dometa 1600 kilometara, na japanski razarač JS Chokai kasnije ove godine, a do 2028. planirano je dodatno naoružanje na sjeveru i jugu zemlje.

Fokus na Kinu i Tajvan

Pozadinu ovog naoružavanja čini sve veća zabrinutost zbog vojnih aktivnosti Kine. Prošlog lipnja, dva kineska nosača zrakoplova uočena su u blizini japanskih udaljenih otoka u Pacifiku, što je izazvalo zabrinutost Tokija zbog kineskih vojnih aktivnosti koje se protežu daleko izvan njezinih granica.

Kabinet premijerke Sanae Takaichi u prosincu je odobrio povijesni vojni proračun od 9 bilijuna jena (oko 58 milijardi dolara). Tenzije su na vrhuncu nakon nedavne izjave premijerke kako bi bilo kakva kineska akcija protiv Tajvana mogla rezultirati izravnim vojnim odgovorom Japana.

S tim ciljem, Ministarstvo obrane osnovalo je i poseban ured koji će se baviti isključivo praćenjem i proučavanjem kineskih aktivnosti u pacifičkoj regiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Iranske rakete mogu dosegnuti i Zagreb? Hrvatski vojni analitičar: 'Evo o čemu se radi'