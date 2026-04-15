OBJAVLJENO IZVJEŠĆE

Otkriveno kako je Kina ciljala američke vojne baze: Tajno su nabavili špijunski satelit

Foto: Ilustracija Chen Junqing/Xinhua News/Profimedia

Iran je, prema izvješću Financial Timesa, tajno nabavio kineski špijunski satelit koji mu je omogućio praćenje američkih vojnih baza na Bliskom istoku

15.4.2026.
9:07
Hina
Iran je tajno nabavio kineski špijunski satelit, što je dalo Islamskoj Republici novu mogućnost ciljanja američkih vojnih baza diljem Bliskog istoka tijekom nedavnog rata, izvijestio je u srijedu Financial Times.

Satelit TEE-01B, koji je izgradila i lansirala kineska tvrtka Earth Eye Co, preuzele su Zračne snage Korpusa islamske revolucionarne garde krajem 2024. nakon što je lansiran u svemir iz Kine, navodi se u izvješću koje se poziva na tajne iranske vojne dokumente.

Iranski vojni zapovjednici usmjerili su satelit da prati glavne američke vojne lokacije, pišu novine, pozivajući se na vremenski označene popise koordinata, satelitske snimke i stručnu analizu.

Iranske snage dobile pristup

Slike su snimljene u ožujku prije i nakon napada dronovima i raketama na te lokacije, navodi FT.

Reuters nije mogao potvrditi izvješće. Bijela kuća, CIA, Pentagon, kinesko ministarstvo vanjskih poslova i ministarstvo obrane, Earth Eye Co i Emposat nisu odgovorili na zahtjeve Reutersa za komentar.

Kao dio sporazuma, iranske snage dobile su pristup komercijalnim zemaljskim stanicama kojima upravlja Emposat, pekinški pružatelj satelitskih usluga upravljanja i prijenosa podataka s mrežom koja se proteže diljem Azije, Latinske Amerike i drugih regija, prema izvješću.

Satelit pratio američke baze

Satelit je snimio slike zračne baze Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji 13., 14. i 15. ožujka, navodi FT.

Dana 14. ožujka, američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su američki zrakoplovi u bazi pogođeni.

Prema izvješću, satelit je također pratio zračnu bazu Muwaffaq Salti u Jordanu i lokacije u blizini američke pomorske baze Pete flote u Manami, Bahrein, i zračne luke Erbil, Irak, otprilike u vrijeme napada iranskih snaga na objekte u tim područjima.

POGLEDAJTE VIDEO: Kina kritizirala Amerikance, a Trump najavljuje da će poslije Irana fokus preusmjeriti na Kubu

Donald TrumpSatelitiKinaIran
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
