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Janša napravio drastičan zaokret: Evo što Izrael dobiva prvi put u Ljubljani

Janša napravio drastičan zaokret: Evo što Izrael dobiva prvi put u Ljubljani
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Foto: Bianca Otero/ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Podsjetimo, Janša je krajem lipnja najavio da namjerava obnoviti odnose Slovenije i Izraela nakon što ih je prethodna vlada dovela na, kako je rekao, 'povijesno niske' razine

5.7.2026.
15:54
danas.hr
Bianca Otero/ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia
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Izrael je imenovao svog prvog rezidentnog ambasadora u Sloveniji, priopćili su iz te zemlje. Znak je to resetiranja diplomatskih odnosa nakon promjene vlade u Ljubljani i dolaska Janeza Janše na vlast.

Odnosi između Izraela i Slovenije narušeni su pod prethodnom vladom lijevog centra premijera Roberta Goloba, ali su se značajno poboljšali otkako je konzervativni premijer Janša preuzeo dužnost.

Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da će Ruth Cohen-Dar, do sada nerezidentna ambasadorica u Sloveniji i na Malti, postati prva stalna izaslanica te zemlje u Ljubljani.

Ukinut embargo na uvoz oružja

"Odluka o osnivanju ambasade donesena je nakon što se u prethodnim godinama zabilježilo pogoršanje odnosa Slovenije i Izraela te nakon formiranja nove vlade u Sloveniji na čelu s Janezom Janšom, prijateljem Izraela", navelo je ministarstvo.

Nova slovenska vlada ukinula je embargo na uvoz oružja Izraelu te ukinula zabrane ulaska u zemlju premijeru Benjaminu Netanyahuu i dvojici njegovih ministara. Poništena je i zabrana uvoza iz naselja na Zapadnoj obali, a Janšina vlada također je uklonila palestinsku zastavu koja je bila simbolično istaknuta na zgradi vlade otkako je Slovenija priznala palestinsku državnost 2024. 

Podsjetimo, Janša je krajem lipnja najavio da namjerava obnoviti odnose Slovenije i Izraela nakon što ih je prethodna vlada dovela na, kako je rekao, "povijesno niske" razine, te da će to učiniti premještanjem slovenskog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem.

Primjer dobre prakse

"Izrael je strateški partner jer doprinosi regionalnoj stabilnosti i borbi protiv terorizma", rekao je Janša, opisujući Izrael kao demokratskog partnera i primjer dobre prakse u mnogim područjima, uključujući tehnološke inovacije, poduzetništvo, znanstvena istraživanja, upravljanje krizama i nacionalnu sigurnost.

Ustvrdio je i da se Slovenija i Izrael često suočavaju s jednakim izazovima: terorizmom, ekstremizmom, erozijom nacionalnog identiteta te sve većim geopolitičkim pritiscima. "Umjesto da se udaljavaju, trebali bi ojačati suradnju. Izrael nije problem Europe, već jedan od njenih najvažnijih saveznika", poručio je.

Janez JanšaIzrael
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