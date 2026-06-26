Janez Janša najavio: Slovenija će povući priznanje Palestine

Slovenski premijer Janez Janša je za izraelski list najavio premještanje slovenskog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem, obnovu odnosa sa židovskom državom te povlačenje priznanja palestinske, javlja u petak slovenska agencija STA.

"Lijeva vlada koja je zadnjih godina upravljala Slovenijom je priznala palestinsku državu što nije u skladu sa slovenskim zakonodavstvom", rekao je Janša za list Israel Hayom.

"Mi ćemo poštovati zakon te ćemo zamrznuti njihovu nezakonitu odluku. To smo postavili kao uvjet za naše sudjelovanje u koalicijskim pregovorima i svi su pristalo na to", dodao je.

Rekao je da namjerava obnoviti odnose Slovenije i Izraela nakon što ih je prethodna vlada dovela na, kako je rekao, "povijesno niske" razine, te da će to učiniti premještanjem slovenskog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem.

Slovenija bi time postala prva članica Europske unije s veleposlanstvom u Jeruzalemu. Tek nekoliko država ima veleposlanstvo u tom gradu: Sjedinjene Američke Države, Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj i Papua Nova Gvineja, piše STA.

Partnerstvo s Izraelom

"Izrael je strateški partner jer doprinosi regionalnoj stabilnosti i borbi protiv terorizma", kazao je Janša za list, opisujući Izrael kao demokratskog partnera i primjer dobre prakse u mnogim područjima, uključujući tehnološke inovacije, poduzetništvo, znanstvena istraživanja, upravljanje krizama i nacionalnu sigurnost.

Ustvrdio je i da se Slovenija i Izrael često suočavaju s jednakim izazovima: terorizmom, ekstremizmom, erozijom nacionalnog identiteta te sve većim geopolitičkim pritiscima.

"Umjesto da se udaljavaju, trebali bi ojačati suradnju. Izrael nije problem Europe, već jedan od njenih najvažnijih saveznika", poručio je.

Prema novinama, očekuje se da će Janša taj stav izraziti u Bruxellesu, gdje planira ojačati blok pobornika Izraela te se usprotiviti bilo kakvom pokušaju uvođenja sankcija protiv Izraela i Izraelaca.

Čak i prije šireg djelovanja na europskoj razini, premijer želi radikalno izmijeniti bilateralne odnose s Izraelom te potaknuti Izraelce da posjete Sloveniju te u nju ulažu.