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ZALETIO SE NA LJUDE /

Na mobitelu napadača na Berlin Prideu pronašli snimku zakletve vjernosti Islamskoj državi

Na mobitelu napadača na Berlin Prideu pronašli snimku zakletve vjernosti Islamskoj državi
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Foto: Annegret Hilse/AFP/Profimedia

Ballut, kojega je policija u nedjelju ubila, osumnjičen je da se u subotu navečer vozilom zaletio u mnoštvo ljudi okupljenih u parku Tiergarten blizu Brandenburških vrata, ubivši Poljakinju u 60-ima i ranivši 29 ljudi

28.7.2026.
16:34
Hina
Annegret Hilse/AFP/Profimedia
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Muškarac za kojega se vjeruje da stoji iza smrtonosnog napada prošlog vikenda kod berlinske Parade ponosa na svom je telefonu ostavio videozapis u kojemu se zaklinje na vjernost militantnoj skupini Islamskoj državi, rekli su u utorak njemački tužitelji.

Iako je osoba na videozapisu maskirana, vlasti pretpostavljaju da je riječ o osumnjičenom napadaču, 21-godišnjem njemačkom državljaninu Abduli Balluti, rekao je glasnogovornik saveznog tužiteljstva. Nije želio precizirati kada je videozapis snimljen.

Ballut, kojega je policija u nedjelju ubila, osumnjičen je da se u subotu navečer vozilom zaletio u mnoštvo ljudi okupljenih u parku Tiergarten blizu Brandenburških vrata, ubivši Poljakinju u 60-ima i ranivši 29 ljudi.

Najavljena reforma zakona

Njemački ministar unutarnjih poslova u ponedjeljak je najavio reformu zakona o sigurnosti nakon što je napad potaknuo žestoku raspravu zbog čega je osumnjičeni vozač zbog ranijeg kaznenog djela pušten na uvjetnu slobodu umjesto da je bio u zatvoru.

Osumnjičenik je u svibnju osuđen na zatvorsku kaznu zbog pripreme teškog čina nasilja kojim je bila ugrožena država.

BerlinNapad
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