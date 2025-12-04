Izraelski napad na šatore pune izbjeglica u Gazi: Petero mrtvih, među njima i dvoje djece

Pet Palestinaca je ubijeno, uključujući dvoje djece, a nekoliko je ranjeno kada su izraelski zrakoplovi napali šatore za raseljene osobe zapadno od Khan Younisa, prema riječima medicinara iz poljske bolnice Kuwait, piše BBC.

Napadi su pogodili obalno područje al-Mawasi u Gazi.

Medicinski timovi rekli su da su poginule dvije žene, stare 46 i 30 godina, muškarac od 36 godina te dva dječaka, stara osam i deset godina.

Ozlijeđene osobe, njih 32, primljeno je u bolnicu, rekli su medicinari.

'Gađali smo Hamas'

Spasioci su za BBC ispričali da su tijela izvukli iz kampa al-Najaat, skupine šatora u kojima su posljednjih mjeseci boravile stotine raseljenih ljudi.

Izraelska vojska priopćila je da je „gađala terorista Hamasa“ nakon što je pet njihovih vojnika ranjeno ranije u srijedu.

„Teroristička organizacija Hamas počinila je očito kršenje sporazuma o prekidu vatre, tijekom kojeg su teroristi napali pripadnike IDF-a raspoređene na području Rafaha“, stoji u priopćenju Izraelskih obrambenih snaga.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obećao je da će „odgovoriti na odgovarajući način“.

Svjedoci su rekli da je početni napad bio usmjeren na šator unutar područja za raseljene u al-Mawasiju, nakon čega su uslijedile eksplozije u blizini bolnice Kuwait, što je izazvalo paniku među obiteljima koje su se tamo sklonile.

Hamas je izraelsku akciju nazvao barbarskom, neselektivnom i kršenjem primirja koje je počelo 10. listopada.

Izraelska vojska pokrenula je svoju ofenzivu u Gazi kao odgovor na napad koji je Hamas predvodio na južni Izrael 7. listopada 2023., u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 osoba je uzeta kao talac.

Više od 70.100 Palestinaca otad je ubijeno kao posljedica izraelske kampanje, prema podacima ministarstva zdravstva u Gazi, kojim upravlja Hamas.

