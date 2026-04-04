FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'TAMA VLADA'

Iz Beograda stigao poziv na mir: Poruka kardinala Nemeta nikoga neće ostaviti ravnodušnim...

×
Foto: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL, ilustracija

Kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup i metropolit, prevodio je u subotu navečer Uskrsno bdjenje u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu i poručio da Uskrs treba biti vrijeme borbe za mir

4.4.2026.
23:53
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup i metropolit, prevodio je u subotu navečer Uskrsno bdjenje u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu i poručio da veliki kršćanski blagdan Kristovog uskrsnuća treba biti vrijeme borbe za mir.

Nemet je u poslanici istaknuo da se tijekom posljednjih nekoliko godina uspjelo uništiti mir u svijetu i proizvesti ratove i među državama i na ulicama,.

"Vani je tamno, noć i tama vladaju na našim ulicama, u našim državama, na različitim kontinentima“, rekao je kardinal Nemet.

Nemet: Neka Uskrs bude vrijeme za mir

Kardinal Nemet je pozvao da "Uskrs bude vrijeme opraštanja". "Neka Uskrs bude vrijeme borbe za mir. Jer mir ne dolazi sam od sebe. Mir se gradi, za mir se treba zalagati, boriti", rekao je kardinal Nemet.

Večerašnjem bdjenju nazočili su među ostalima predstavnici Srpske pravoslavne crkve i vladina ureda za suradnju s vjerskim zajednicama.

POGLEDAJTE VIDEO: Zalazi sunce, a na obalama Save gore vatre: Pogledajte čaroliju krijesova u Dubrovčacima

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike