Iz Beograda stigao poziv na mir: Poruka kardinala Nemeta nikoga neće ostaviti ravnodušnim...

Kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup i metropolit, prevodio je u subotu navečer Uskrsno bdjenje u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu i poručio da veliki kršćanski blagdan Kristovog uskrsnuća treba biti vrijeme borbe za mir.

Nemet je u poslanici istaknuo da se tijekom posljednjih nekoliko godina uspjelo uništiti mir u svijetu i proizvesti ratove i među državama i na ulicama,.

"Vani je tamno, noć i tama vladaju na našim ulicama, u našim državama, na različitim kontinentima“, rekao je kardinal Nemet.

Nemet: Neka Uskrs bude vrijeme za mir

Kardinal Nemet je pozvao da "Uskrs bude vrijeme opraštanja". "Neka Uskrs bude vrijeme borbe za mir. Jer mir ne dolazi sam od sebe. Mir se gradi, za mir se treba zalagati, boriti", rekao je kardinal Nemet.

Večerašnjem bdjenju nazočili su među ostalima predstavnici Srpske pravoslavne crkve i vladina ureda za suradnju s vjerskim zajednicama.

