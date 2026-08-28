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Lopovi ukrali ogrlicu od 673 dijamanata vrijednu milijune: Nosila je egipatska princeza

Lopovi ukrali ogrlicu od 673 dijamanata vrijednu milijune: Nosila je egipatska princeza
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Foto: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/Profimedia

Policija je objavila sliku predmeta koji je izradio pariški luksuzni draguljar Van Cleef & Arpels

28.8.2026.
7:36
Hina
STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/Profimedia
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Vrijedna dijamantna ogrlica ukradena je iz muzeja u Beču, priopćila je u četvrtak austrijska policija.

Policija je objavila sliku predmeta koji je izradio pariški luksuzni draguljar Van Cleef & Arpels. Bečki Muzej primijenjenih umjetnosti (MAK) nije dao detalje o ukradenom predmetu, ali informacije na njegovoj web stranici ukazuju na to da bi se moglo raditi o kraljevskoj ogrlici koja sadrži 673 dijamanta težine više od 200 karata.

Iz muzeja su potvrdili tek da se krađa dogodila tijekom izložbe nakita i izjavili da nitko nije ozlijeđen. Navedeno je da neće biti dane nikakve informacije o tekućoj istrazi. MAK od početka lipnja izlaže više od 300 predmeta iz kolekcije Van Cleef & Arpels. Fotografija izložbe na web stranici muzeja prikazuje ogrlicu iza staklenog izložbenog prostora.

Nosila je egipatska kraljica

U priloženom opisu stoji da je nekoć pripadala egipatskoj kraljici Nazli, koja ju je nosila 1939. na vjenčanju svoje kćeri Fawzije s tadašnjim iranskim prestolonasljednikom Mohammadom Rezom Pahlavijem, koji je kasnije postao šah.

Ogrlica je prodana za oko 4,3 milijuna dolara na aukciji u New Yorku 2015. godine, prema podacima aukcijske kuće Sotheby's.

Policija je izjavila da su dvojica neidentificiranih muškaraca razbila izložbeni prostor tijekom radnog vremena, ukrala komad i pobjegla. Slike koje je objavila policija prikazuju dvojicu osumnjičenika odjevenih u tamnu odjeću unutar muzeja.

KrađaOgrlicaBečMuzej
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