Za pljačku stoljeća u Louvreu optužena žena (38): 'Plakala je pred sucem'

Tridesetosmogodišnja žena optužena je za sudjelovanje u pljački stoljeća u pariškom muzeju Louvreu prošloga mjeseca u kojoj su ukradeni krunski dragulji vrijedni 88 milijuna eura.

Tereti ju se za sudjelovanje u organiziranoj krađi i zločinačko udruživanje, prenosi BBC. Pojavila se pred sucem koji odlučuje o njezinu pritvoru, a francuski mediji navode da je u suzama potvrdila da živi u sjevernom pariškom predgrađu La Courneuve.

Na zahtjev tužiteljstva, saslušanje se nastavilo iza zatvorenih vrata.

Žena, čiji identitet nije objavljen, uhićena je ranije ovoga tjedna s još četiri osobe.

Dvojica ranije uhićenih muškaraca optuženi su za krađu i zločinačku zavjeru nakon što su dužnosnici otkrili da su "djelomično priznali" umiješanost u pljački.

Dragulji planuli za par minuta

Dragulji vrijedni 88 milijuna eura ukradeni su iz Apolonove galerije u najposjećenijem muzeju na svijetu 19. listopada. Pljačkaši su upali u Louvre u nedjeljno jutro i u svega nekoliko minuta pobjegli s neprocjenjivim nakitom.

Među uhićenima je 34-godišnji alžirski državljanin koji živi u Francuskoj, a koji je pronađen zahvaljujući DNK tragovima pronađenima na jednom od skutera korištenom tijekom bijega. Drugi je osumnjičenih 39-godišnji taksist bez dozvole iz pariškog predgrađa Aubervilliers.

Sumnja se da su njih dvojica provalili u galeriju, dok su druga dva pomoćnika čekala vani.

Lopovi su u bijegu ispustili krunu ukrašenu dijamantima i smaragdima koja je nekoć pripadala carici Eugeniji, supruzi Napoleona III. No, pljačkaši su uspjeli pobjeći s još osam komada nakita koji još uvijek nisu pronađeni.

Među njima su ogrlica od smaragda i dijamanata koju je Napoleon I. poklonio svojoj drugoj supruzi, carici Marie-Louise, te dijadema koja je nekoć pripadala carici Eugeniji, ukrašena s gotovo 2000 dijamanata.

Pljačka je otkrila sigurnosne propuste u najposjećenijem muzeju na svijetu, a mnogi su je vidjeli kao uzrok nacionalnog poniženja.

Tužiteljstvo je u srijedu reklo da ne isključuje mogućnost veće bande, uključujući mogućnost postojanja osobe koja je naručila krađu i bila glavni organizator.

