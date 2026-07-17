Iran prvi put izravno napao zemlju koja je do sad izbjegavala sukob

Iran je priopćio da je izveo nove napade na američke objekte na Bliskom istoku u petak, uključujući prvi izravni napad u Siriji, nakon šeste uzastopne noći američkih napada na iranske vojne objekte.

Primirje postignuto prošli mjesec pretvorilo se u dnevne napade i protunapade, gotovo potpuno zaustavilo brodski promet kroz strateški važan Hormuški tjesnac i izazvalo novu zabrinutost ulagača zbog posljedica rata koji su SAD i Izrael počeli u veljači na globalno gospodarstvo.

Američka vojska izjavila je da je završila još jednu noć napada na Iran "kako bi dodatno oslabila iranske vojne sposobnosti", uključujući ciljeve na otoku Kešm i u blizini Bandar Abasa, gdje se nalazi najveća iranska luka, kao i ključni objekti mornarice i Revolucionarne garde.

"Američke snage, uključujući borbene zrakoplove, zračne dronove i ratne brodove, lansirale su precizno streljivo koje je pogodilo desetke iranskih vojnih ciljeva poput obalnog nadzora i položaja protuzračne obrane, vojne logističke infrastrukture i pomorskih kapaciteta“, navodi se u izjavi američkog Središnjeg zapovjedništva.

Iran tvrdi da je prvi put napao Siriju

Jedan civil poginuo je u američkom napadu na područje Pasabandar u blizini jugoistočnoga lučkoga grada Čabahara, izvijestila je iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim.

Iran je ispalio projektile i dronove na američke vojne baze u susjednim državama, uključujući zračnu bazu u Jordanu.

U petak ujutro iranska vojska priopćila je da je napala američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu.

U katarskoj prijestolnici Dohi čulo se nekoliko zvukova nalik eksplozijama, prema riječima svjedoka, a ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo je da je dijete ozlijeđeno gelerima.

Iranski mediji izvijestili su da je u najnovijem krugu američkih napada pogođeno pet mostova, kao i željeznička postaja u obalnom Bandar Hamiru i zračna luka Iranšaher na jugoistoku Irana.

Sedam osoba ubijeno je u američkim napadima na mostove u Bandar Hamiru, lučkom gradu na jugu Irana, izvijestila je državna novinska agencija IRNA.

Iranski državni mediji izvijestili su da je Revolucionarna garda napala američki zapovjedni centar za specijalne operacije u al-Tanfu u Siriji kao odmazdu za ubojstvo iranskih vojnika u Iranšaheru.

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješća.

Ovo označava prvi izravni napad Irana na Siriju, koja je nastojala izbjeći uvlačenje u sukob koji je zahvatio susjedne zemlje.

U Libanonu su se borci Hezbolaha koje podržava Iran borili protiv izraelskih snaga, a u Iraku su naoružane skupine koje podržava Iran izvele napade dronovima i raketama.

Iranska revolucionarna garda izjavila je da je ciljala i uništila pomorski radarski sustav na otočićima Salameh i američki radar za kontrolu zračnog prometa u području Ganem u Omanu, izvijestili su iranski državni mediji.

Gotovo potpuno zaustavljen promet kroz Hormuški tjesnac

Novo zaoštravanje sukoba ponovno je gotovo potpuno zaustavilo promet kroz Hormuški tjesnac, najvažniji svjetski pomorski put za prijevoz nafte i plina, što je podiglo cijene nafte i ponovno izazvalo zabrinutost zbog posljedica na inflaciju.

Teheran je obnovio blokadu tjesnaca, dok je Washington od srijede ponovno blokirao iranske luke.

Izvori su Reutersu rekli da je Iran signalizirao kako bi mogao potaknuti svoje saveznike hutiste u Jemenu da zatvore još jedan ključni pomorski prolaz – Bab el-Mandeb na ulazu u Crveno more – ako Washington nastavi napadati iransku infrastrukturu.

Iran je prošlog tjedna napao brodove koji su plovili sigurnosnim koridorom kroz Hormuški tjesnac. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je u četvrtak da predsjednik Donald Trump neće "sjediti prekriženih ruku i dopustiti da se takvi teroristički činovi nastavljaju u tjesnacu, a da Iran za to ne snosi posljedice", prenosi Reuters. Dodala je ipak da je predsjednik "istodobno uvijek otvoren za diplomaciju".

Iranski izvori naveli su da je cilj Teherana uspostaviti kontrolu nad tjesnacem, ali da nije sklon daljnjoj eskalaciji koja bi ugrozila memorandum o razumijevanju postignut u lipnju, za koji Iran i dalje smatra da mu osigurava većinu onoga što je želio.