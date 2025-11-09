FREEMAIL
BJEŽAO POLICIJI /

Pokosio ljude pred poznatim barom, ima mrtvih: Kamere snimile trenutak udara

Pokosio ljude pred poznatim barom, ima mrtvih: Kamere snimile trenutak udara
Foto: X/screenshot

Udario je u više od deset osoba koje su stajale ispred bara

9.11.2025.
8:31
Erik Sečić
X/screenshot
Četiri osobe su poginule, a 13 ih je zadobilo ozljede nakon što je vozač Silas Sampson (22) u subotu ujutro automobilom udario u popularni LGBTQ bar u Tampi na Floridi dok je bježao policiji, javlja CBS News.

Policija je objavila snimku na kojoj se vidi kako su prometni policajci u automobilima lovili osumnjičenog, koji im je pri velikoj bježao na autocesti Interstate 275 oko 0.40 sati.

Foto: Profimedia

Potjera je počela nakon što je zračna jedinica za nadzor primijetila da 22-godišnjak na toj dionici vozi opasno. 

Zabilježen trenutak udara

Iako su policajci pokušali izvesti takozvani PIT manevar, tehniku kojom su pokušali natjerati vozilo u bijegu da se naglo okrene za 180 stupnjeva, Sampson je nastavio bježati i zabio se u bar. Trenutak stravičnog udara snimila je obližnja nadzorna kamera.

Udario je u više od deset osoba koje su stajale ispred. Tri su umrle na licu mjesta, dok je jedna osoba kasnije preminula u bolnici. Dvoje ozlijeđenih je u kritičnom stanju. 

Vozač je uhićen, a u tijeku je kriminalističko istraživanje koje će utvrditi više okolnosti tragedije. Policija u međuvremenu naglašava da zasad ne postoje dokazi koji sugeriraju da je 22-godišnjak namjerno ciljao određene ljude ili spomenuti bar. 

POGLEDAJTE VIDEO: Policija jurila crni kombi Svetom Klarom, on sletio u jarak

