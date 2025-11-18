FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOROR NA CESTI /

Stravičan frontalni sudar kamiona i automobila: Među mrtvima i dijete (7)

Stravičan frontalni sudar kamiona i automobila: Među mrtvima i dijete (7)
×
Foto: Profimedia/ilustracija

Policija istražuje uzrok tragedije

18.11.2025.
17:27
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Četiri osobe izgubile su život u utorak u strašnom frontalnom sudaru automobila i kamiona u Trieru u Njemačkoj.

Fenix navodi da su se u automobilu nalazili muškarac (45), žena (42) i dijete (7), dok je kamion vozio 53-godišnji vozač.

Sudarili su se oko 9.40 sati na cesti B51 između Triera i Bitburga. Svi su umrli na mjestu nesreće.

Traje istraga

Policija istražuje uzrok tragedije.

"Tim za istragu prometnih nesreća provodi istragu na licu mjesta. Ured državnog odvjetnika u Trieru naručio je stručno izvješće kako bi se razjasnile okolnosti", istaknula je policija i dodala da je vozila odvukla vučna služba.

Očekuje se da će cesta B51 biti zatvorena sve do kasnog poslijepodneva.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija jurila crni kombi Svetom Klarom, on sletio u jarak

NjemačkaPrometna NesrećaFrontalni Sudar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOROR NA CESTI /
Stravičan frontalni sudar kamiona i automobila: Među mrtvima i dijete (7)