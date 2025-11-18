Stravičan frontalni sudar kamiona i automobila: Među mrtvima i dijete (7)

Četiri osobe izgubile su život u utorak u strašnom frontalnom sudaru automobila i kamiona u Trieru u Njemačkoj.

Fenix navodi da su se u automobilu nalazili muškarac (45), žena (42) i dijete (7), dok je kamion vozio 53-godišnji vozač.

Sudarili su se oko 9.40 sati na cesti B51 između Triera i Bitburga. Svi su umrli na mjestu nesreće.

Traje istraga

Policija istražuje uzrok tragedije.

"Tim za istragu prometnih nesreća provodi istragu na licu mjesta. Ured državnog odvjetnika u Trieru naručio je stručno izvješće kako bi se razjasnile okolnosti", istaknula je policija i dodala da je vozila odvukla vučna služba.

Očekuje se da će cesta B51 biti zatvorena sve do kasnog poslijepodneva.

