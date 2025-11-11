Mladi vozač (19) umro, od auta ostao samo lim: Vozio 200 na sat pa udario u stabla

Mladi vozač (19) umro je u noći na utorak u berlinskoj četvrti Biesdorf nakon što se pri ogromnoj brzini zabio u nekoliko stabala, javlja BILD.

Prema prvim informacijama, 19-godišnjak je vozio unajmljeni automobil marke Audi i to brzinom većom od 200 kilometara na sat. BILD doznaje da je tinejdžer vozačku dozvolu imao tek nekoliko mjeseci. Pored njega na suvozačevom mjestu sjedio je godinu dana stariji muškarac.

Policija je oko 0.25 sati primijetila da se automobil kreće znatnom brzinom nedaleko benzinske postaje. Samo nekoliko trenutaka kasnije, stanovnici su čuli glasan prasak. Vjeruje se da se mladić zabio u nekoliko stabala, a potom prevrnuo na krov.

Uznemirujući prizori

Spasioci su zatekli uznemirujuće prizore. Od automobila je ostala tek hrpa lima, a dvojica muškaraca bila su zarobljena u olupini. Krhotine su posvuda bile razbacane, a blok motora odletio je otprilike dvadeset metara od vozila.

Vatrogasci su rezali Audi kako bi spasili mladiće, koji su prema riječima očevidaca vrištali i tražili pomoć. Vozaču nije bilo spasa te je umro na mjestu nesreće, dok je 20-godišnjak završio u bolnici te se trenutačno nalazi pod nadzorom liječnika.

Berlinska policija započela je istraživanje koje bi trebalo utvrditi sve okolnosti tragedije.

