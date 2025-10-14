Frustracija u Izraelu: Umjesto 28 tijela talaca, Hamas vratio samo četiri

Dok Izrael pozdravlja vijest o puštanju na slobodu svih 20 preživjelih talaca iz Gaze, u utorak raste frustracija zbog povrata samo nekoliko tijela.

Očekivalo se da Hamas, islamistička skupina koja drži taoce, možda u ponedjeljak neće moći odmah vratiti svih 28 preminulih. No izraelski vladini dužnosnici "šokirani su i frustrirani" nakon što su poslana tek četiri lijesa, izvijestio je novinski portal ynet.

Izrael traži "napredak" po tom pitanju najkasnije do utorka navečer, izvijestio je Times of Israel, premda nije objavljena službena potvrda ovog roka. Ni Hamas se nije službeno oglasio o statusu primopredaje.

Povratak posmrtnih ostataka

Međunarodni odbor crvenog križa objavio je u utorak da će posredovati povratku posmrtnih ostataka, upozoravajući istovremeno da se radi o "zahtjevnom pothvatu". Izvori bliski Hamasu rekli su da su potrebni i dodatna oprema i vrijeme za izvlačenje tijela iz teško oštećenog Pojasa Gaze.

Izraelske vlasti ne vjeruju Hamasovim tvrdnjama po kojima ne mogu locirati ni vratiti tijela. Nekoliko izraelskih medija izvijestilo je kako Izrael sumnja da skupina drži tijela kao svojevrstan poticaj za daljnje pregovore.

Ministar obrane Israel Katz u ponedjeljak je optužio Hamas za kršenje sporazuma o prekidu vatre i upozorio na neutvrđene posljedice. Istaknuo je da je Izrael ispunio svoj dio sporazuma pustivši u ponedjeljak gotovo 2000 zatočenih Palestinaca.

Suspenzija sporazuma s Hamasom

Ožalošćeni članovi obitelji preminulih talaca kritiziraju izraelsku vladu. Yael Adar, majka Tamira Adara, nazvala je vladino vođenje pregovora s Hamasom "izdajom", rekavši da dužnosnici nisu uspjeli postaviti apsolutan rok za povrat svih tijela, izvijestio je Times of Israel.

Forum talaca i nestalih obitelji pozvao je na "trenutačnu suspenziju" sporazuma s Hamasom dok svaki preminuli talac ne bude vraćen iz Gaze.

Nakon povrata tijela, ona se moraju i formalno identificirati. U prethodnom slučaju Hamas je vratio lažno tijelo, što je izazvalo zabrinutost oko provjere. Prema sporazumu o prekidu vatre u Gazi svi taoci, živi i mrtvi, trebali su biti predani u ponedjeljak.

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće Palestinaca vraća se razrušenim domovima: 'Koliko ćemo dugo biti u šatoru?'