'Frankenstein virus' širi se Europom, jedan simptom je posebno bolan: 'Kao žilet u grlu'

Kao i svake godine, u Europi cirkuliraju novi sojevi virusa COVID-19, a u Njemačkoj je trenutačno dominantan XFG, objavio je Euronews u ponedjeljak.

Mediji ga često nazivaju "Frankenstein varijantom", a uz simptome karakteristične COVID-u, vjeruje se da uzrokuje intenzivnu grlobolju, koja stvara osjećaj "kao da imate žilet u grlu".

Soj pod nadzorom

Iako je XFG dominantan u Njemačkoj i drugim europskim zemljama od sredine ove godine, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) smatraju ga "sojem pod nadzorom". To znači da ga zdravstvene vlasti pomno prate, ali ga još uvijek ne smatraju razlogom za zabrinutost.

Isto tako, WHO i Institut Robert Koch (RKI) u ovom trenutku ocjenjuju da je rizik od XFG-a nizak.

Uz to treba istaknuti i da su najnoviji podaci ECDC-a pokazali da broj slučajeva COVID-19 infekcija opada u većini europskih zemalja, iako je u jednom trenutku porastao.

Kao Frankensteinovo čudoviše

Baš kao i Frankensteinovo čudovište, koje je sastavljeno od različitih dijelova tijela, XFG kombinira dijelove različitih virusnih linija. Zapravo je riječ o rekombinaciji, odnosno mješavini dviju ranijih podlinija virusa LF.7 i LP.8.1.2.

Podsjetimo, normalno je da virusi s vremenom mutiraju i mijenjaju se, a pojam "Frankenstein" za opisivanje rekombinacija prvi put iskorišten je još 2021. godine. Tada je poslužio za opisivanje podsojeva koronavirusa nakon što se u Južnoj Africi pojavila varijanta Omikron.

Isto tako, valja naglasiti da nema jasnih dokaza da "osjećaj britvice u grlu" češće nastaje kod XFG-a jer simptomi jako bolnog grla i promuklosti nisu specifični za COVID-19 sojeve te se mogu javiti kod drugih respiratornih infekcija.

