Izraelci gaze sve pred sobom, pa i Isusa Krista... Fotografija iz Libanona zgrozila svijet

Vojnik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) čekićem je razbio kip Isusa Krista u južnom Libanonu, pokazuje to fotografija koja se u nedjelju proširila društvenim mrežama i izazvala osude diljem svijeta.

IDF je prvo objavio da će istražiti slučaj, a zatim je sinoć potvrdio da je fotografija autentična. "IDF ovaj incident smatra vrlo ozbiljnim i naglašava da je ponašanje vojnika u potpunosti u suprotnosti s vrijednostima koje se očekuju od pripadnika vojske", priopćila je vojska.

"Incident istražuje Sjeverno zapovjedništvo i trenutačno se rješava kroz zapovjedni lanac. Protiv uključenih bit će poduzete odgovarajuće mjere u skladu s nalazima", dodali su iz IDF-a. Vojska je navela i da će pomoći lokalnoj zajednici u obnovi kipa i njegovu vraćanju na mjesto.

The IDF is currently examining the reliability of the photograph.

If this is indeed a real, recent picture, these actions do not align with the IDF's values ​​and the behavior expected of IDF soldiers.



The incident will be investigated thoroughly and in depth, and if… pic.twitter.com/xMTtEMp4dS — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) April 19, 2026

'Nemoguće je ostati nijem'

Prema navodima pripadnika kršćanske zajednice iz sela Ain Ebel u središnjem dijelu južnog Libanona, incident se navodno dogodio u Debelu, maronitskom kršćanskom selu. Wadie Abunassar, koordinator Kršćanskog foruma u Svetoj zemlji, potvrdio je da je fotografiju primio iz više izvora te je pozvao da se slučaj ne ignorira.

"Nemoguće je ostati nijem pred ovakvim kršenjima", rekao je, pozvavši na provjeru incidenta i podnošenje prijava kako bi počinitelj bio priveden pravdi, ako se potvrdi da se događaj doista dogodio.

Pljušte osude

Komentirajući na društvenim mrežama, Ayman Odeh, palestinski zastupnik u izraelskom parlamentu, oštro je napisao: „Pričekat ćemo da čujemo glasnogovornika policije kako tvrdi da se 'vojnik osjećao ugroženim od Isusa'“, navodi Al Jazeera.

Ahmad Tibi, još jedan palestinski zastupnik u Knessetu, napisao je na Facebooku da se oni koji dižu u zrak džamije i crkve u Gazi i pljuju po kršćanskom svećenstvu u Jeruzalemu bez kazne ne boje uništiti kip Isusa Krista i objaviti ga.

„Možda su i ovi rasisti od Donalda Trumpa naučili vrijeđati Isusa Krista i vrijeđati papu Lava?“, upitao je, referirajući se na nedavne kontroverze američkog predsjednika, uključujući njegovu sada izbrisanu sliku generiranu umjetnom inteligencijom koja ga je prikazivala kao lik nalik Isusu i njegov sukob s poglavarom Rimokatoličke crkve, koji je kritizirao rat protiv Irana.

