Filipinci sami sebe bičevaju do krvi na Veliki četvrtak: Uznemirujući prizori uskrsnog običaja

Ekstremni vjerski običaj ponovno se odvio na Veliki četvrtak u filipinskom gradu Mandaluyongu.

Ulice su ispunili ljudi u kapuljačama koji su sami sebe ritmičnim udarcima bičevali po leđima do krvi.

Tako vjernici simbolično okajavaju vlastite grijehe i zahvaljuju za uslišane molitve. Uz to, okupljeni su rekonstruirali prizore Križnog puta.

Podsjetimo, Katolička crkva službeno ne odabra ovakave iskaze vjere te umjesto toga potiče tihu molitvu, no oni su i dalje snažno prisutni u ovoj pretežno katoličkoj zemlji.

Ovakvi činovi za lokalno stanovništvo predstavljaju najviši oblik pokajanja.