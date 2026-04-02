EKSTREMNE SCENE

Filipinci sami sebe bičevaju do krvi na Veliki četvrtak: Uznemirujući prizori uskrsnog običaja

Foto: Jose Monsieur Santos/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
Ekstremni vjerski običaj ponovno se odvio na Veliki četvrtak u filipinskom gradu Mandaluyongu. 

Ulice su ispunili ljudi u kapuljačama koji su sami sebe ritmičnim udarcima bičevali po leđima do krvi.

Tako vjernici simbolično okajavaju vlastite grijehe i zahvaljuju za uslišane molitve. Uz to, okupljeni su rekonstruirali prizore Križnog puta. 

Podsjetimo, Katolička crkva službeno ne odabra ovakave iskaze vjere te umjesto toga potiče tihu molitvu, no oni su i dalje snažno prisutni u ovoj pretežno katoličkoj zemlji. 

Ovakvi činovi za lokalno stanovništvo predstavljaju najviši oblik pokajanja. 

2.4.2026.
10:52
danas.hr
Profimedia
FilipiniBičevanjeUskrsObičajiObičaji Za UskrsVeliki četvrtak
