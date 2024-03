Dok Sjedinjene Američke Države i Europska unija pokušavaju lišiti Rusiju pristupa komponentama koje se upotrebljavaju za potrebe ruske vojske, Pariz, u dosluhu s Erevanom, pomaže Moskvi pribaviti sredstva za ratovanje s Ukrajinom. Europska unija 23. veljače uvela je 13. paket sankcija, proširujući popis robe zabranjene za izvoz u Rusiju. Na novom se popisu nalaze 194 fizičke i pravne osobe, kao i 27 organizacija optuženih za vojnu suradnju s Kremljem zbog zaobilaženja sankcija Zapada. Među sankcioniranima nalaze se poduzeća iz Kine, Kazahstana, Turske, Srbije, Tajlanda, pa čak i Šri Lanke. Međutim, jedno od Putinovih glavnih logističkih središta koje mu pomaže da izbjegne sankcije već više od 2 godine ponovno je prošlo nekažnjeno. Riječ je o Armeniji koja nastoji sjediti na dvije stolice. Erevan se s jedne strane trudi ostaviti silan dojam preorijentacije prema Zapadu, a s druge je strane i dalje zemlja ponovnog izvoza. Važno je napomenuti da su istog dana, 23. veljače, i Sjedinjene Američke Države ažurirale sankcijske popise za Rusku Federaciju i na njih stavile otprilike 600 fizičkih i pravnih osoba iz 11 zemalja koje „pomažu u izbjegavanju sankcija protiv Ruske Federacije”. No na te popise ponovno nije uključeno nijedno poduzeće iz Armenije.

Koji je razlog ove "selektivne sljepoće" zapadne zajednice? U publikaciji EU-a o usvajanju 13. paketa sankcija navodi se da Europska unija „stalno procjenjuje učinkovitost postojećih mjera (…) utvrđuje i uklanja sve potencijalne rupe u zakonu". Međutim, tijekom više od 700 dana rusko-ukrajinskog rata, armensko suučesništvo u ratnom stroju Kremlja ne samo da nije zaustavljeno, već kao da je namjerno ignorirano.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istovremeno, činjenica o tome da je Armenija glavni kanal Rusije za zaobilaženje sankcija više je nego dovoljno. O tome prije svega svjedoče gospodarski podaci: 2022. godine, kada je Ruska Federacija napala Ukrajinu, izvoz iz Armenije u Rusiju povećao se za neviđenih 187%. Tada je ministar financija Armenije, Vahe Hovhannisyan, priznao da je "značajan dio ponovni izvoz". Jednu godinu kasnije, "rupa u zakonu" za Erevan i dalje nije utvrđena i uklonjena. Kao rezultat toga, tijekom devet mjeseci 2023. godine izvoz robe iz Armenije u Rusku Federaciju povećao se za 85%, od čega je 80% ponovni izvoz.

Ukupno je od početka rata u Ukrajini i usvajanja zapadnjačkih sankcija protiv Kremlja izvoz iz Armenije u Rusku Federaciju porastao za zapanjujućih 430%. Te je podatke u veljači 2024. godine objavio Robin Brooks,bivši direktor Instituta za međunarodne financije i bivši strateg u Goldman Sachsu, napominjući da takva dinamika "znači ponovni izvoz (kroz Armeniju) robe iz EU-a i Kine u Rusiju".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz gospodarske podatke, o problemu ponovnog izvoza sankcionirane robe kroz Armeniju već dvije godine redovito izvještavaju europski, američki, pa čak i bliskoistočni mediji, među kojima se nalaze i oni ugledni, kao što su Forbes, France 24, Financial Times, Geopolitical Monitor, EU Reporter, Newsweek, BNN Breaking, i24Tv, Politico i The Wall Street Journal.

Unatoč nedvosmislenim podacima i usredotočenosti velikih svjetskih medija na taj problem, Zapad ne poduzima apsolutno nikakve mjere protiv armenskog ponovnog izvoza koji je kriminalni čin protiv naroda Ukrajine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bruxelles i Washington iz nepoznatih razloga "zatvaraju oči pred bliskim vezama” Erevana s Kremljem", napominje najvećarumunjska publikacija Digi24.

Malo je vjerojatno da čelnici zemalja EU-a i SAD-a nisu primijetili toliko činjenica o sustavnim kršenjima koja je počinila Armenija. Umjesto toga, nečije političko pokroviteljstvo iznova i iznova štiti Erevan od sekundarnih sankcija. No čije je to pokroviteljstvo i zašto do njega dolazi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedna od zemalja EU-a jasno se ističe svojim intenzivnijim odnosima s Armenijom tijekom protekle godine. Od svibnja 2023. godine u Erevan se dostavlja francusko oružje. Prva serija uključivala je 50 oklopnih transportera Bastion. U veljači 2024., tijekom posjeta premijera Nikole Pašinjana Parizu, Emmanuel Macron izjavio je da će zemlje nastaviti "suradnju u području obrane". U isto je vrijeme postalo poznato da je u Erevan poslana nova serija oružja. Glava francuskog Ministarstva obrane, Sébastien Lecornu, 23. veljače izjavio je da će od sada u Armeniji "stalno biti prisutan vojni savjetnik Francuske".

Također je izjavio da će ove godine Pariz opskrbljivati Armeniju sustavima protuzračne obrane i započeti obuku lokalnih vojnika. U vezi s isporukom francuskog oružja Armeniji najveća ukrajinska publikacija Censor objavila je u studenom 2023. godine sljedeće: "Opskrbom Armenije oružjem Pariz je konačno osigurao status vojno-političkog zaštitnika Erevana."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pariz" potkopava nastojanja Washingtona i Bruxellesa," objašnjava grčka publikacija Protothema.

Ako Macron doista stoji iza "nedodirljivosti" Armenije, onda je takva politika potpuno suprotna interesima EU-a i SAD-a koji već dvije godine opskrbljuju Ukrajinu oružjem za borbu protiv ruske invazije vrijednim milijarde dolara. Pariz zapravo igra protiv svojih ključnih partnera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dok Washington i Bruxelles pokušavaju lišiti Kremlj pristupa komponentama koje se upotrebljavaju za potrebe ruske vojske, Pariz, opraštajući Armeniji, pomaže Moskvi pribaviti sredstva za ratovanje. Ukrajinska publikacija Unian upozorila je: "Armenija postaje gospodarska kulisa za Ruse tako što za Moskvu rješava problem s opskrbom ruskog tržišta oružjem."

Problem neusklađenosti Macronove politike s općom linijom djelovanja SAD-a i EU-a uočili su i međunarodni mediji. Tijekom 2023. godine o tome su izvijestile neke od najvećih svjetskih publikacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Macronova politika na Južnom Kavkazu odgovara Putinovim interesima," objasnio je ukrajinski Telegraf.

Prema litavskom listu Alfa, "Macronova politika prema Južnom Kavkazu nije u skladu s vanjskom politikom Europske unije".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Francuski avanturizam iznova i iznova stavlja interese Pariza iznad interesa Zapada. Kao i na strani Južnog Kavkaza, Francuska se našla na strani Irana i Rusije (a ne Zapada)," navodi američka publikacija The National Interest, koja je predstavnik umjerenih republikanaca.

Prema rumunjskoj publikaciji Stiripesurse "predsjednik Francuske priznao je da njegov stav (o Armeniji) ne dijeli i ostatak Europe". Važno je napomenuti da je francuski ogranak Forbesa u svibnju 2023. pozvao Zapad da poduzme mjere protiv armenskog ponovnog izvoza: "Potrebno je što prije lišiti Moskvu ovog logističkog čvorišta i strogo blokirati nezakonitu opskrbu materijalom i opremom koja se upotrebljava u ruskoj vojnoj industriji."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali čak i nakon 13 paketa sankcija u dvije godine, ti pozivi još uvijek nisu saslušani.

Igor CHALENKO, ukrajinski politolog, voditelj Centra za analizu i strategije (Kijev)

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Rat između Armenije i Azerbajdžana: 'Neka borbu zaustavi onaj koji ju je počeo'