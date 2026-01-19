Europska zemlja se sprema za rat? Vlada šalje 17 milijuna priručnika za preživljavanje

Njemački mediji pišu da se Poljska ozbiljno priprema za mogući rat. Vlada je, navode, počela slati čak 17 milijuna priručnika za hitne situacije građanima diljem zemlje, a fokus je na zaštiti od ratnih prijetnji, uključujući zračne napade te kemijske i nuklearne opasnosti, piše Fenix Magazin.

Foto: Gov.pl

Brošure se od kraja prosinca prvo distribuiraju u istočna pogranična područja uz Rusiju, Bjelorusiju i Ukrajinu, gdje je strah zbog ruske agresije najizraženiji.

'Svaki Poljak ima dužnost braniti domovinu'

Priručnik od 52 stranice sadrži i upute za prirodne katastrofe, nestanak struje te savjete za evakuaciju, ali njemački mediji ističu da je glavni naglasak na mogućem sukobu s Rusijom.

Poljski ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński poručio je da je obrana domovine zajednička odgovornost države i građana, dok rat u Ukrajini izravno utječe na osjećaj sigurnosti Poljaka.

"Svaki Poljak ima dužnost braniti domovinu, ali domovina također ima dužnost osigurati infrastrukturu za zaštitu svakog Poljaka", kazao je.

U slučaju zračnog napada, priručnik savjetuje: "Ako čujete eksploziju vani, spustite se na tlo - idealno u jarak ili udubinu - i zaštitite glavu".

A za nuklearnu prijetnju.

"Zatvorite prozore, ventilacijske otvore i zaklopke peći i kamina. Isključite klima uređaj."

'Vodić za preživljavanje'

Podsjetimo, Švedska je još 2024. poslala pet milijuna primjeraka knjižice na 32 stranice s naslovom "Ako dođe do krize ili rata", koja građane savjetuje da se opskrbe hranom i vodom te da budu spremni na oružani napad. Finska je pokrenula vladinu internetsku stranicu o tome kako se pripremiti za razne krize.

Francuska je sredinom 2025. izdala "vodiče za preživljavanje". Priručnik od 20 stranica sadrži 63 mjere o tome kako se Francuzi mogu zaštititi od oružanih sukoba, prirodnih katastrofa, industrijskih nesreća i curenja nuklearnog materijala. Navedene su osnovne potrepštine za sve scenarije koje uključuju šest litara vode, konzerviranu hranu, baterije, svjetiljke, paracetamol i zavoje.

