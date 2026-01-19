FREEMAIL
PRIPREMA ZA NAJGORE /

Europska zemlja se sprema za rat? Vlada šalje 17 milijuna priručnika za preživljavanje

Europska zemlja se sprema za rat? Vlada šalje 17 milijuna priručnika za preživljavanje
Foto: Klaudia Radecka/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Poljska građanima šalje priručnike s uputama za zračne, kemijske i nuklearne prijetnje

19.1.2026.
11:55
danas.hr
Klaudia Radecka/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Njemački mediji pišu da se Poljska ozbiljno priprema za mogući rat. Vlada je, navode, počela slati čak 17 milijuna priručnika za hitne situacije građanima diljem zemlje, a fokus je na zaštiti od ratnih prijetnji, uključujući zračne napade te kemijske i nuklearne opasnosti, piše Fenix Magazin.

Foto: Gov.pl

Brošure se od kraja prosinca prvo distribuiraju u istočna pogranična područja uz Rusiju, Bjelorusiju i Ukrajinu, gdje je strah zbog ruske agresije najizraženiji.

'Svaki Poljak ima dužnost braniti domovinu'

Priručnik od 52 stranice sadrži i upute za prirodne katastrofe, nestanak struje te savjete za evakuaciju, ali njemački mediji ističu da je glavni naglasak na mogućem sukobu s Rusijom. 

Poljski ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński poručio je da je obrana domovine zajednička odgovornost države i građana, dok rat u Ukrajini izravno utječe na osjećaj sigurnosti Poljaka.

"Svaki Poljak ima dužnost braniti domovinu, ali domovina također ima dužnost osigurati infrastrukturu za zaštitu svakog Poljaka", kazao je.

U slučaju zračnog napada, priručnik savjetuje: "Ako čujete eksploziju vani, spustite se na tlo - idealno u jarak ili udubinu - i zaštitite glavu".

A za nuklearnu prijetnju.

"Zatvorite prozore, ventilacijske otvore i zaklopke peći i kamina. Isključite klima uređaj."

'Vodić za preživljavanje'

Podsjetimo, Švedska je još 2024. poslala pet milijuna primjeraka knjižice na 32 stranice s naslovom "Ako dođe do krize ili rata", koja građane savjetuje da se opskrbe hranom i vodom te da budu spremni na oružani napad. Finska je pokrenula vladinu internetsku stranicu o tome kako se pripremiti za razne krize.

Francuska je sredinom 2025. izdala "vodiče za preživljavanje". Priručnik od 20 stranica sadrži 63 mjere o tome kako se Francuzi mogu zaštititi od oružanih sukoba, prirodnih katastrofa, industrijskih nesreća i curenja nuklearnog materijala. Navedene su osnovne potrepštine za sve scenarije koje uključuju šest litara vode, konzerviranu hranu, baterije, svjetiljke, paracetamol i zavoje.

