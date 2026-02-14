FREEMAIL
UOČI FINALA /

Što predviđaju kladionice? Evo na kojem mjestu se trenutačno nalazi Hrvatska

Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Na samom vrhu trenutačno su Izrael i Finska, obje zemlje s približno 11 posto šanse za pobjedu. Odmah iza njih nalazi se Grčka s oko osam posto izgleda za trijumf

14.2.2026.
16:36
Hot.hr
Screenshot:youtube: Dora Hrt
Dvije polufinalne večeri Dore su iza nas, reflektori su se ugasili, dojmovi se još sliježu, a uzbuđenje raste. No, sve je spremno za sutrašnje veliko finale. Šesnaest izvođača izborilo je svoje mjesto u završnici i sada ih dijeli još samo jedan korak do najvažnijeg cilja: osvajanja pobjede i “karte” za ovogodišnji Eurosong. 

Ovogodišnja Dora ponudila je raznolike nastupe – od emotivnih balada do energičnih rock nastupa – a publika i žiri imat će težak zadatak odlučiti tko će predstavljati Hrvatsku na europskoj pozornici. Društvene mreže već danima gore, favoriti se izdvajaju, a analize nastupa i vokalnih izvedbi ne prestaju.

Foto: Eurovision Song Contest/screenshot

Kada je riječ o kladionicama, dugogodišnji pratitelji Eurosonga često ističu kako su, unatoč povremenim iznenađenjima i “krivim procjenama”, u pravilu prilično pouzdan pokazatelj konačnog ishoda. Statistika pokazuje da se raspored pri vrhu ljestvice favorita rijetko drastično mijenja u samoj završnici, iako su preokreti uvijek mogući.

Prema trenutačnim procjenama uoči finala Dore, Hrvatska ima oko dva posto šanse za ukupnu pobjedu na Eurosongu te se nalazi na 20. mjestu ljestvice favorita. Kvote na pobjedu kreću se uglavnom oko 41, dok pojedine kladionice nude i znatno više koeficijente. 

Na samom vrhu trenutačno su Izrael i Finska, obje zemlje s približno 11 posto šanse za pobjedu. Odmah iza njih nalazi se Grčka s oko osam posto izgleda za trijumf. Upravo te zemlje zasad predvode utrku, no iskustvo nas uči da se raspoloženje publike može promijeniti preko noći – osobito nakon finalnih nastupa i velikog medijskog zamaha.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto Slovenija ne ide na Eurosong? Za Direkt objasnili svoju odluku: 'Nakon svega...'

DoraEurosongKladionica
