Veliki problem za TikTok: Europska unija tvrdi da djeca nisu dovoljno zaštićena

Europska komisija danas je poslala preliminarne nalaze TikToku u kojima se navodi da računi maloljetnika u TikToku ne ispunjavaju sigurnosne standarde propisane Aktom o digitalnim uslugama.

Kad je riječ o TikToku, maloljetnici mogu odabrati da svoj račun postave kao "javni. To znači da svaki korisnik, uključujući one bez TikTok računa, može vidjeti sadržaj koji je objavio maloljetnik. Ta postavka omogućuje i da se sadržaj koji objavljuju "stariji" maloljetnici (u dobi od 16 do 17 godina) preporuči bilo kojem drugom korisniku TikToka putem aplikacije For You Feed.

To bi izlaganje moglo dovesti do neželjenog kontakta potencijalnih počinitelja i rizika da se sadržaj može upotrijebiti za kibernetičko zlostavljanje.

'Značajka dolazi s rizicima'

Ova značajka potencijalno daje strancima prozor u djetetov život. Osim toga, budući da ono što maloljetnici objavljuju može zauvijek ostati na internetu i slijediti ih u odrasloj dobi, značajka dolazi s rizicima od potencijalno cjeloživotnih posljedica.

Postavke računa ključne su kako bi se osiguralo da su maloljetnici sigurni na internetu jer određuju tko može pregledati njihov sadržaj i tko ih može kontaktirati.

U skladu s Aktom o digitalnim uslugama platforme dostupne maloljetnicima moraju osigurati visoku razinu privatnosti, sigurnosti i zaštite u okviru svojih usluga. Komisija preliminarno smatra da postavke računa društva TikTok ne ispunjavaju taj standard jer previše otkrivaju račune i sadržaj maloljetnika.

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