EU sa 160 milijuna eura jača izvoz poljoprivrednih proizvoda: Ovo su ključna tržišta

Europska komisija objavila je pozive na podnošenje prijedloga za 2026. za potporu kampanjama i događanjima kojima se u Europskoj uniji i svijetu promiču održivi i visokokvalitetni poljoprivredno-prehrambeni proizvodi iz EU-a.

Na raspolaganje će biti stavljeno do 160 milijuna eura u obliku bespovratnih sredstava za sufinanciranje programa koje predlažu skupine proizvođača i druga tijela za trgovinu poljoprivredno-prehrambenim proizvodima na unutarnjem tržištu EU-a i na ključnim tržištima izvan EU-a sa snažnim potencijalom rasta, uključujući Ujedinjenu Kraljevinu, Japan, Južnu Koreju, Kinu, Singapur i Sjevernu Ameriku.

'Enjoy, it's from Europe'

Pozivi su dio programa rada za politike promocije za 2026., u okviru kojeg će Komisija dodijeliti 205 milijuna eura za sufinanciranje promotivnih aktivnosti za poljoprivredno-prehrambene proizvode iz EU-a, što je dosad najveći iznos dodijeljenih sredstava namijenjenih jačanju svijesti potrošača o europskim poljoprivrednim proizvodima i sustavima kvalitete.

Te se mjere provode pod zajedničkim sloganom "Enjoy, it’s from Europe" (Uživaj, iz Europe je), a cilj im je bolje informirati potrošače o kvaliteti proizvoda iz EU-a te nagraditi poljoprivrednike i poljoprivredno-prehrambena poduzeća iz EU-a za njihov trud na ispunjavanju visokih standarda sigurnosti i zaštite okoliša.

Osim toga, u programu rada predviđaju se inicijative kojima će izravno upravljati Komisija, uključujući promotivne i informativne kampanje u trećim zemljama, sudjelovanje EU-a na glavnim međunarodnim sajmovima poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, posjete povjerenika Christophea Hansena trećim zemljama i izradu priručnika za ulazak izvoznika na tržište.

Vizija za poljoprivredu i hranu

Politika promicanja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda politički je prioritet Europske unije, što je u svojem govoru o stanju Unije istaknula i predsjednica Ursula von der Leyen.

U Viziji za poljoprivredu i hranu ta je politika prepoznata kao ključan alat za potporu globalnoj konkurentnosti, otpornosti i diversifikaciji poljoprivredno-prehrambenog sektora EU-a.

Danas objavljeni pozivi bit će otvoreni za prijave tri mjeseca, a otvoreni su širokoj lepezi prihvatljivih subjekata iz cijele Unije. 27. i 28. siječnja 2026. u Bruxellesu i putem interneta održat će se informativni dan.

