FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U POZADINI NOVAC /

'Režu' Trumpovu ideju, napetost oko ključnog prolaza raste: 'Neprihvatljivo!'

Iz EU stižu signali da je neprihvatljivo da se naplaćuje prolaz kroz Hormuški tjesnac

9.4.2026.
14:40
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Europska unija odbacuje bilo kakvu zamisao o "plaćanju naknade" za korištenje Hormuškog tjesnaca u kojemu se mora održati sloboda plovidbe, rekao je u četvrtak glasnogovornik Anouar El Anouni.

"Međunarodno pravo štiti slobodu plovidbe, a to znači ono što sam pojam govori - bez plaćanja, bez naknade bilo koje vrste", rekao je El Anouni.

"Hormuški tjesnac, kao i svaki drugi plovni put javno je dobro koje služi cijelom čovječanstvu", a "to znači da plovidba mora biti besplatna", dodao je.

Uvođenje sustava plaćanja naknade za prolazak Hormuškim tjesnacem bilo bi "neprihvatljivo", istaknuo je u četvrtak i francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dok je američki predsjednik Donald Trump u srijedu predložio stvaranje zajedničke udruge koja bi upravljala plovidbom kroz tjesnac uz naknadu.

Sjedinjene Države i Iran u noći na srijedu dogovorili su prekid vatre u sklopu kojega je i točka o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za plovidbu.

Taj su prolaz, koji je ključan za globalnu trgovinu ugljikovodicima ranije blokirale iranske vlasti. Pod njihovom je kontrolom od početka rata koji su 28. veljače pokrenule Sjedinjene Države i Izrael.

Hormuški TjesnacIranBliski IstokNaftaSadNafta
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
