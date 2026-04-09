'Režu' Trumpovu ideju, napetost oko ključnog prolaza raste: 'Neprihvatljivo!'

Europska unija odbacuje bilo kakvu zamisao o "plaćanju naknade" za korištenje Hormuškog tjesnaca u kojemu se mora održati sloboda plovidbe, rekao je u četvrtak glasnogovornik Anouar El Anouni.

"Međunarodno pravo štiti slobodu plovidbe, a to znači ono što sam pojam govori - bez plaćanja, bez naknade bilo koje vrste", rekao je El Anouni.

"Hormuški tjesnac, kao i svaki drugi plovni put javno je dobro koje služi cijelom čovječanstvu", a "to znači da plovidba mora biti besplatna", dodao je.

Uvođenje sustava plaćanja naknade za prolazak Hormuškim tjesnacem bilo bi "neprihvatljivo", istaknuo je u četvrtak i francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dok je američki predsjednik Donald Trump u srijedu predložio stvaranje zajedničke udruge koja bi upravljala plovidbom kroz tjesnac uz naknadu.

Sjedinjene Države i Iran u noći na srijedu dogovorili su prekid vatre u sklopu kojega je i točka o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za plovidbu.

Taj su prolaz, koji je ključan za globalnu trgovinu ugljikovodicima ranije blokirale iranske vlasti. Pod njihovom je kontrolom od početka rata koji su 28. veljače pokrenule Sjedinjene Države i Izrael.

