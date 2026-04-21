FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZBOG CIGARETE?

Sjekirom napao vozača javnog gradskog prijevoza u Leipzigu! Kolege ga jedva spasile

Sjekirom napao vozača javnog gradskog prijevoza u Leipzigu! Kolege ga jedva spasile
×
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Dvojica kolega uspjeli su spriječiti veću tragediju

21.4.2026.
13:36
Dunja Stanković
VOYO logo
VOYO logo

Drugi put u tri tjedna napadnut je vozač javnog gradskog prijevoza u njemačkom gradu Leipzigu. Prema pisanju njemačkih medija, mladić (22) napao je sjekirom vozača autobusa (43) u ponedjeljak na autobusnoj postaji u blizini trgovačkog centra PEP. 

Policija je potvrdila da je napadnut "opasnim predmetom" oko 16.15 sati, i to zbog nesuglasica oko cigarete. 

"Mladić je navodno tražio od vozača jednu cigaretu, a on ju nije imao ili mu je nije htio dati", rečeno je iz policije koju citira Fenix magazin. 

Nijemac je potom napao vozača i ozlijedio ga. 

 

Kolege svladale napadača

Dvojica kolega uspjeli su spriječiti veću tragediju. Vidjeli su cijeli događaj i priskočili u pomoć te svladali napadača i zadržali ga do dolaska policije. 

Napadač, koji je također ozlijeđen, prevezen je u bolnicu u pratnji policije. “Nakon konzultacija s uredom javnog tužitelja u Leipzigu, preliminarno uhićenje 22-godišnjaka nije potvrđeno, pa je pušten iz kaznenog postupka u bolnici”, rekla je glasnogovornica policije u utorak ujutro.

Vozači u javnom prijevozu u Njemačkoj sve su češće meta napada. Osim vozača, napadi su evidentirani i na osoblje koje kontrolira karte za javni prijevoz. Kondukter S.C. ubijen je jer je zamolio putnika bez karte da napusti vlak.

Zbog ovog, ali i sličnog incidenta početkom travnja, u pitanje je dovedena sigurnost u javnom prijevozu u Leipzigu. Naime, prije nekoliko tjedana tinejdžer (13) iz Iraka nekoliko je puta udario glavom starijeg vozača autobusa, koji je zbog toga pretrpio moždani udar. 

Kako bi se djelatnici u javnim službama bolje zaštitili, Savezno ministarstvo pravosuđa razmatra izmjene nacrta zakona objavljenog krajem prošle godine.

Napad, Njemačka, Crna Kronika, Vozač Autobusa, Policija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
