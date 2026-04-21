Sjekirom napao vozača javnog gradskog prijevoza u Leipzigu! Kolege ga jedva spasile

Drugi put u tri tjedna napadnut je vozač javnog gradskog prijevoza u njemačkom gradu Leipzigu. Prema pisanju njemačkih medija, mladić (22) napao je sjekirom vozača autobusa (43) u ponedjeljak na autobusnoj postaji u blizini trgovačkog centra PEP.

Policija je potvrdila da je napadnut "opasnim predmetom" oko 16.15 sati, i to zbog nesuglasica oko cigarete.

"Mladić je navodno tražio od vozača jednu cigaretu, a on ju nije imao ili mu je nije htio dati", rečeno je iz policije koju citira Fenix magazin.

Nijemac je potom napao vozača i ozlijedio ga.

Kolege svladale napadača

Dvojica kolega uspjeli su spriječiti veću tragediju. Vidjeli su cijeli događaj i priskočili u pomoć te svladali napadača i zadržali ga do dolaska policije.

Napadač, koji je također ozlijeđen, prevezen je u bolnicu u pratnji policije. “Nakon konzultacija s uredom javnog tužitelja u Leipzigu, preliminarno uhićenje 22-godišnjaka nije potvrđeno, pa je pušten iz kaznenog postupka u bolnici”, rekla je glasnogovornica policije u utorak ujutro.

Vozači u javnom prijevozu u Njemačkoj sve su češće meta napada. Osim vozača, napadi su evidentirani i na osoblje koje kontrolira karte za javni prijevoz. Kondukter S.C. ubijen je jer je zamolio putnika bez karte da napusti vlak.

Zbog ovog, ali i sličnog incidenta početkom travnja, u pitanje je dovedena sigurnost u javnom prijevozu u Leipzigu. Naime, prije nekoliko tjedana tinejdžer (13) iz Iraka nekoliko je puta udario glavom starijeg vozača autobusa, koji je zbog toga pretrpio moždani udar.

Kako bi se djelatnici u javnim službama bolje zaštitili, Savezno ministarstvo pravosuđa razmatra izmjene nacrta zakona objavljenog krajem prošle godine.

