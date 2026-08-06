Energetski sustavi u Europi pripremaju se na pomrčinu sunca

Operatori elektroenergetskih sustava u Europskoj uniji se pripremaju za učinke koje bi potpuna pomrčina Sunca u Španjolskoj mogla imati na potrošnju električne energije, kazala je glasnogovornica Europske komisije Anna-Kaisa Itkonen u četvrtak.

"S obzirom na činjenicu da će se odvijati tijekom poslijepodneva, ne očekuje se da će imati ogroman učinak", rekla je.

Pomrčina Sunca se očekuje 12. kolovoza.

Gdje će pomrčina sunca biti vidljiva?

Sunce će potpuno nestati na istočnom Grenlandu, zapadnom Islandu i dijelovima Španjolske, kao i na Balearskim otocima i u zapadnom Sredozemlju.

Kozmički događaj bit će djelomično vidljiv ljudima diljem Europe i iz dijelova sjeverne Afrike, dosežući čak do Ukrajine i Maroka.

Irska, Velika Britanija, Francuska, Portugal, Italija, Švicarska i Alžir su među zemljama u kojima će oko 90 posto Sunca biti prekriveno Mjesecom.

Događaj počinje u Skandinaviji i Grenlandu 12. kolovoza oko 17 sati po GMT-u, a pomrčina se povećava kako se kreće kroz Europu, dosežući vrhunac između 18:15 i 18:45 sati.

Iako se potpuna pomrčina neće vidjeti iz Hrvatske, u zapadnim dijelovima zemlje Mjesec će zakloniti više od 90 posto Sunčeva promjera, dok će prema istoku zemlje pomrčina biti nešto manje faze, ali i dalje vrlo dojmljiva.