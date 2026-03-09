Energetski kaos zbog rata: Kompanije raskidaju ugovore, nafta iznad 100 barela

Velike plinske i naftne kompanije proglasile su ugovorne obveze ništavnima zbog rata u Iranu.

Tvrtke u Indiji, Kini, Bahreinu i Kuvajtu pozvale su se na zakonsku odredbu poznatu kao "viša sila", koja ih oslobađa od obveza u ugovoru zbog nepredviđenih, izvanrednih okolnosti, piše Sky News.

Posljednji takav slučaj vezan je za bahreinsku državnu naftnu tvrtku, nakon što je njezina rafinerija zapaljena u iranskom napadu. To je napravila i kineska tvrtka Wanhua Chemical, koji je u subotu proglasio višu silu na isporuke petrokemikalija svojim kupcima na Bliskom istoku, objavili su jutros.

"Suočavamo se s ozbiljnim poremećajima brodskih ruta u Hormuškom tjesnacu, što dostavu čini nemogućom ili nerazumno opasnom", stoji u objavi.

Kuwait Petroleum je istog dana proglasio "višu silu" na pošiljke.

Najveći indijski distributer plina, GAIL, izjavio je da je dugogodišnji dobavljač Petronet LNG izdao obavijest o višoj sili zbog ograničenja za brodove.

'Panika među investitorima'

Istovremeno su izraelski napadi na iranske zalihe nafte stvorili "paniku među investitorima", rekao je glavni izvršni direktor tvrtke za upravljanje imovinom Venturesmart Asia.

Takve napade opisao je kao "najgori mogući scenarij" koji su istočnoazijski uvoznici predvidjeli na početku rata.

Skladišta nafte u Teheranu tinjaju nakon izraelskih napada tijekom vikenda. SAD i Iran također su napadali naftna i plinska postrojenja tijekom rata.

"Cijena sirove nafte preko noći porasla je za 20-30%, na 110 dolara po barelu, što je razina kakva nije viđena od 2002. godine", rekao je Lun i nastavio: "Razlog je bio što je Izrael napao iranske zalihe nafte, što je stvorilo paniku među investitorima."

Svaka zemlja u istočnoj Aziji, osim Malezije i Indonezije, neto je uvoznica nafte, rekao je i dodao: "Ovo je najgori mogući scenarij koji smo vidjeli, kada su SAD i Izrael počeli napadati Iran, a sada sve izmiče kontroli."

"Ovaj kaos na financijskim tržištima povezan je s Hormuškim tjesnacem“, naveo je u bilješci Ed Yardeni, predsjednik Yardeni Researcha i dodao: "Ovaj naftni šok neće završiti dok brodovi ne budu mogli slobodno ploviti kroz tjesnac.

CNN je objavio kako je naveo da će do tadafinancijska tržišta vjerojatno biti sve više zabrinuta zbog scenarija stagflacije u stilu 1970-ih.

Zbog situacije se na hitnom sastanku sastaju ministri financija glavnih zapadnih gospodarstava s Međunarodnom agencijom za energiju.

G7 će razgovarati o oslobađanju nafte iz rezervi kako bi se ublažili pritisci na cijene na tržištu.

