REAKCIJA NA BLISKI ISTOK /

Srbija povlači drastičan potez: Zabranjuje izvoz nafte, evo koliko košta litra benzina kod njih

Foto: Shutterstock

Na ovo su se odlučili zbog poremećaja u opskrbi nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku

9.3.2026.
10:23
Hina
Shutterstock
Vlada Srbije u ponedjeljak je, reagirajući na globalne poremećaje u opskrbi naftom izazvane ratom na Bliskom istoku, zabranila izvoz nafte i svih naftnih derivata za pogon motora, a ta mjera važit će do 19. ožujka, priopćilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Odluka je privremena i donijeta je na jutarnjoj izvanrednoj sjednici, a odnosi se na zabranu izvoza dizela, benzina i sirove nafte do 19. ožujka, nakon čega će se "donositi dalje odluke". 

"Suština ove zabrane je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cijena uslijed globalnog poremećaja na svjetskom tržištu", rekla je u priopćenju resorna ministrica Dubravka Đedović Handanović.

Ona je ustvrdila da je Srbija zemlja u kojoj građani plaćaju naftne derivate "jeftinije u odnosu na njihovu realnu cijenu na burzi", te da "država čini sve kako bi zaštititi građane i gospodarstvo".

Cijene goriva u Srbiji su trenutačno 1,53 eura za litru benzina te 1,69 za litru dizela i među najvišim su u regiji, uključujući i susjedne države članice Europske unije - Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku.

Visoke cijene goriva u Srbiji posljedica su visokih trošarina.

POGLEDAJTE VIDEO Cijene goriva mogle bi jako porasti, hoće li Vlada intervenirati? 'Ukoliko bi rast bio značajniji.

 

