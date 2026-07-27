Dvoje mrtvih, petero ozlijeđenih u napadu na festivalu: 'Nastao je stampedo'

Dvije su osobe poginule, a najmanje ih je pet ozlijeđeno u pucnjavi koja se tijekom noći dogodila u kompleksu Seattle Center. Lokalni mediji javljaju da su dvije osobe privedene. Pojedinosti o osumnjičenima nisu objavljene. Vatrogasci su objavili da su hitne službe intervenirale u nedjelju oko 18 sati po lokalnom vremenu, piše Sky News.

Foto: David Ryder/Getty images/Profimedia

Policija Seattlea također je u 18.29 sati izvijestila o više žrtava pucnjave u kompleksu Seattle Center te pozvala građane da izbjegavaju to područje. Glasnogovornica Vatrogasne službe Seattlea, Grace Nunez, izjavila je da su pripadnici hitnih službi pokušali spasiti živote dviju osoba, no bezuspješno. U centru se održavao festival hrane.

Foto: David Ryder/Getty images/Profimedia

Među ozlijeđenima i dvogodišnji dječak. Stabilno je i prevezen je u obližnji medicinski centar Harborview. Ozlijeđene su još tri žene starosti 56, 40 i 39 godina te 23-godišnji muškarac. Nunez je napomenula da su navedene dobi u ovoj fazi okvirne, no istaknula je da je 56-godišnjakinja u teškom stanju. Žena u četrdesetim godinama zadobila je lakše ozljede i odlučila ne otići u bolnicu.

'Nastap je stampedo'

Estan Wakonabo ispričao je da je s djevojkom čekao u redu za foto-kabinu kada su ljudi oko njih počeli bježati.

"Nastao je stampedo", rekao je, a zatim dodao: "Posvuda su tijela."

Paul Skinner rekao je za KING da je pomagao pri radu na štandu kamiona s hranom Crave na festivalu Bite of Seattle kada je začuo pucnjeve.

"Čuli smo nešto što je isprva zvučalo kao petarde, no gužva je bila prevelika za takvo što. A onda, kad se masa počela naglo kretati u skupinama, znali ste da se nešto događa", opisao je užas.