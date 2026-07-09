Borbeni avion F-16 prisilno sletio i zapalio se: Pogledajte snimku
Pilot je dobro, a požar koji je izbio nakon prisilnog slijetanja je ugašen. Očekuje se istraga o uzroku incidenta
Grčki borbeni avion F-16C prisilno je sletio u međunarodnu zračnu luku na Zakintosu i zapalio se, objavili su lokalni mediji.
Borbeni avion grčkog ratnog zrakoplovstva poletio je iz zračne baze Araxos kod Patrasa, ali pilot je morao prisilno sletjeti zbog tehničkog kvara.
Pilot je o pojavi požara odmah obavijestio Nacionalni centar za zračne operacije, Zapovjedništvo taktičkog zrakoplovstva i bazu Araxos. Zbog incidenta su aerodromske službe stavljene u najviše stanje pripravnosti, a svi letovi su privremeno otkazani.
Pilot je dobro, a požar koji je izbio nakon prisilnog slijetanja je ugašen. Očekuje se istraga o uzroku incidenta.