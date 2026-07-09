Borbeni avion F-16 prisilno sletio i zapalio se: Pogledajte snimku

Grčki borbeni avion F-16C prisilno je sletio u međunarodnu zračnu luku na Zakintosu i zapalio se, objavili su lokalni mediji.

Borbeni avion grčkog ratnog zrakoplovstva poletio je iz zračne baze Araxos kod Patrasa, ali pilot je morao prisilno sletjeti zbog tehničkog kvara.

A Hellenic Air Force F-16 made an emergency landing and caught fire at Zakynthos International Airport, western Greece, on Thursday afternoon.



According to initial information, the pilot is in good health.



At this time, authorities are assessing the damage to the aircraft,… pic.twitter.com/90AaUcimSb — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 9, 2026

Pilot je o pojavi požara odmah obavijestio Nacionalni centar za zračne operacije, Zapovjedništvo taktičkog zrakoplovstva i bazu Araxos. Zbog incidenta su aerodromske službe stavljene u najviše stanje pripravnosti, a svi letovi su privremeno otkazani.

Pilot je dobro, a požar koji je izbio nakon prisilnog slijetanja je ugašen. Očekuje se istraga o uzroku incidenta.