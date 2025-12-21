Dr. Smrt ubio dva pacijenta, a preživjeli će ga pamtit: Jednom je zašio spužvu u ranu

Christopher Daniel Duntsch rođen (54) bivši je američki neurokirurg koji je svojom pojavom i edukacijom odavao dojam vrsnog stručnjaka. Ali, iza lijepog odijela i doktorske titule skrivao se rekreativni narkoman, napuhani narcis i nesposobni kirurg koji je skrivio dvije smrti i osakatio više od 30 pacijenata u Teksasu između 2011. i 2013. godine. Njegove operacije nalikovale su više mesarskom radu nego operaciji. Dvije godine operirao je bez sankcija prije nego što je konačno ostao bez dozvole, a naknadno i slobode.

Mediji su ga prozvali "Dr. Death" (Dr. Smrt). Međutim, u nevjerojatnom slučaju koji je šokirao američku javnost, pokazalo se da nije kriv samo on već i sustav koji mu je dozvolio da radi, a sve zbog financijske koristi.

Jedan od njegovih posljednjih pacijenata prije nego što je izgubio licencu i završio u zatvoru bio je Jeff Glidewell (61). Bol od ukliještenog živca u vratu postala mu je nepodnošljiva. Svaki put kad bi naglo okrenuo glavu ili naletio na rupu na cesti, osjećao se kao da ga je stresla struja. Deset godina se mučio s boli prije nego što je na Googleu 2013. pronašao rješenje, barem je tako mislio. Neurokirurg dr. Christopher Duntsch imao je impresivan životopis. Recenzije su mu bile skoro pa savršene. Glidewell ni po čemu nije mogao naslutiti da je u smrtnoj opasnosti. Liječnici koji su kasnije pregledali njegov slučaj zaključili su da je Duntsch zamijenio dio vratnog mišića za tumor i odustao od operacije na pola puta - nakon što je prerezao Glidewellove glasnice, probio arteriju, napravio rupu u jednjaku, ugurao spužvu u ranu, a zatim zašio Glidewella, zajedno sa spužvom. I danas osjeća posljedice.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bolnice zataškavale katastrofe

U otprilike dvije godine, koliko je plavooki slatkorječivi Duntsch prakticirao medicinu u Dallasu, operirao je 38 pacijenata. Njih 33 ozlijeđeno je tijekom ili je pretrpjelo komplikacije nakon zahvata. Nekoliko ih se probudilo oduzetih od vrata na niže, a dva pacijenta preminula su u bolnici.

Duntschov slučaj šokirao je Ameriku i pokazao koliko su pacijenti nezaštićeni od nesposobnih liječnika. S obzirom da neurokirurzi nose milijune dolara u bolnice, Duntschu je, i nakon što su otkrivene njegove kardinalne greške, dozvoljeno da sam podnese ostavku umjesto da dobije otkaz. Sve kako bi bolnice sačuvale svoj obraz. Trebalo je više od šest mjeseci i više katastrofalnih operacija prije nego što je konačno prijavljen državnom liječničkom odboru koji odlučuje o liječničkim licencama. Odboru je zatim trebalo gotovo još godinu dana da istraži slučaj, a Duntsch je cijelo vrijeme operirao.

U srpnju 2015. Duntsch je uhićen, a tužitelji u Dallasu optužili su ga za jednu ozljedu starije osobe i pet napada. Mediji su intenzivno pratili slučaj Dr. Smrti. Duntsch je 2017. godine osuđen na doživotni zatvor i tako postao prvi liječnik u zemlji koji je doživio takvu sudbinu zbog svoje medicinske praske.

Foto: Facebook/amanda Chung/screenshot

Votkom je počinjao dan

Nakon što je 1995. godine stekao preddiplomsku diplomu, Duntsch se upisao na Medicinski fakultet Sveučilišta Tennessee u Memphisu, u ambiciozan program za stjecanje doktorata medicine i doktorata znanosti. Kao dio programa radio je u istraživačkom laboratoriju, proučavajući podrijetlo raka mozga i različite upotrebe matičnih stanica. Neko vrijeme, nakon što je stekao dvostruku diplomu 2001. i 2002. godine, činilo se da bi mogao napraviti karijeru u biotehnologiji, ali slijedio je svoj ucrtani put. Udružio se s dva ruska znanstveika i 2008. godine pokrenuli su tvrtku DiscGenics.

Izvana Duntsch je bio kao "izmišljen", ali nitko nije znao što se događa u privatnosti njegova doma. Tijekom suđenja 2014. godine, bivša djevojka jednog od njegovih najbližih prijatelja opisala je Duntschovu rođendansku proslavu tijekom specijalizacije. "Posluživala" se gomila droge, partijalo se cijelu noć. Pilo se, konzumiralo kokain i tablete, a u zoru je Duntsch navukao bijeli ogrtač i krenuo u vizitu u bolnicu.

"Sastajali bismo se ujutro, a on bi miješao votku s narančom kako bi započeo dan“, ispričao je jedan investitor. Jednom je navratio do Duntschove kuće kako bi pokupio neke papire. Otvorio je ladicu stola i pronašao ogledalo s kokainom i smotanom novčanicom od jednog dolara na njemu. Na kraju je Duntsch bio prisiljen napustiti DiscGenics.

Foto: Facebook/amanda Chung/screenshot

Imao je odlične preporuke

Duntschov prvi posao kao liječnika bio je u Minimally Invasive Spine Instituteu u bogatom predgrađu Dallasa 2011. godine, ali je mogao operirati i u Baylor Regional Medical centru. Bolnica ga je dočekala s predujmom od 600.000 dolara.

"Rečeno nam je da je Duntsch jedan od najboljih i najpametnijih neurokirurga koje su ikada obučili. Na pitanje koje su mu slabosti, njegov mentor je naveo samo to što preuzima previše posla za jednu osobu", rekli su iz bolnice. Ipak, kolege s kojima je radio, brzo su ga pročitale. Vidjeli su da je "arogantna sveznalica", a jednom je čak tijekom dežurstva otišao u Las Vegas. Počeli su se nizati pacijenti koji su nakon operacije izlazili u gorem stanju nego što su dolazili. Na jednoj operaciji došlo je do takvih komplikacija da mu je vaskularni kirurg na kraju iščupao skalpel iz ruke.

Tek nakon što je operirao starog prijatelja Jerryja Summersa i ostavio ga paraliziranog od vrata na niže, počela se otkrivati istina. Summers ga je optužio da su noć prije operacije zajedno šmrkali kokain. Kasnije se ispostavilo da to nije bilo istina već mu se htio osvetiti jer ga je iznevjerio kao liječnik i kao prijatelj. Ipak, uprava bolnice ozbiljno je shvatila optužbe i naredili su Duntschu da se testira na droge. Prvo je odugovlačio pa smišljao glupe isprike, kao da se izgubio na putu do laboratorija. Na kraju je prošao psihološku procjenu. Tri tjedna kasnije dopušteno mu je operirati.

Nikada se nije probudila

Sljedeća pacijentica ujedno je postala i prva žrtva Dr. Smrti. Tijekom operacije živca učiteljice Kellie Martin njezin krvni tlak neobjašnjivo je pao. Kad se osvijestila nakon operacije počela se udarati i grebati po nogama koje su bile pune mrlja i pjega. Morali su je sedirati. Nikada se nije probudila. Obdukcija je kasnije otkrila da je Duntsch prerezao veliku žilu u leđnoj moždini i u roku od nekoliko sati Martin je iskrvarila do smrti.

Floella Brown, došla je na operaciju vratne kralježnice 24. srpnja 2012. Tijekom operacije došlo je do komplikacija. Počela je neobjašnjivo krvariti, a Duntsch s počeo žaliti da ništa ne vidi. Dok je ona bila na intenzivnoj, već ga je čekala sljedeća pacijentica - Mary Efurd (71). Osoblje je tada primijetilo da već danima nosi istu poderanu odjeću, zjenice su mu bile male i jedva je treptao.

Rekli su mu da je Brown u kritičnom stanju. Iako je forsirao da joj napravi kraniotomiju, postupak za koji nisu imali opremu, uprava je odlučila da se Brown prebaci u drugu bolnicu. Nikada se nije probudila. Neurokirurg je kasnije utvrdio da je Duntsch probio i blokirao njezinu vertebralnu arteriju pogrešno postavljenim vijkom. Efurd je završila u invalidskim kolicima. Oduzeta mu je licenca, a slučaj je preuzelo tužiteljstvo.

Uhićen zbog vožnje pijanom stanju, krađe...

Duntsch je napustio Teksas, vratio se kod roditelja u Colorado i podnio zahtjev za bankrot, tvrdeći da ima dugove od oko milijun dolara. Činilo se da mu je život krenuo slobodnim padom. U siječnju 2014. zaustavila ga je policija u južnom Denveru oko 3.30 ujutro. Vozio je lijevom stranom ceste s dvije probušene gume. Kad je otvorio prozor, osjetili su miris alkohola i vidjeli praznu bocu alkoholnog pića na podu automobila. Nakon alkotesta, Duntsch je uhićen zbog vožnje pod utjecajem alkohola i poslan u ustanovu za detoksikaciju. Povremeno se vraćao u Dallas kako bi vidio svoja dva sina.

Stariji sin rođen je još dok je bio u Baylor-Planu. Njegova djevojka, Wendy Young, rodila je drugog sina u rujnu 2014. U ožujku 2015. završio je na psihijatriji nakon što je krvav lupao po vratima banke u Dallasu. Brbljao je kako mu je obitelj u opasnosti. Mjesec dana kasnije potrošio je 887 dolara u Walmartu, ali nije platio hlače koje je obukao u trgovini. Uhićen je zbog krađe.

Optužen je za za pet točaka optužnice za teški napad koji proizlazi iz njegovog liječenja četiri pacijenta, uključujući Browna i Glidewella, te jednu točku optužnice za ozljedu starije osobe, jer je Efurd imala više od 65 godina.

Utrka s vremenom

U Teksasu je ova optužba nosila potencijalnu doživotnu kaznu zatvora, ali tužitelji su se morali žuriti s podnošenjem slučaja. Imali su samo četiri mjeseca. Uspjeli su i Duntsch je pritvoren 21. srpnja 2015. Duntschovo suđenje započelo je 2. veljače 2017. i usredotočilo se na optužbu vezanu uz Efurd, ozljeđivanje starije osobe.

Duntsch se u sudnici na početku držao izvanredno. Odavao je dojam izvrsnog kirurga. I njegovi odvjetnici su mu vjerovali. Tada su stručnjaci proveli porotu po litaniju Duntschovih kirurških pogrešaka. Pred očima svih u sudnici počela se događati promjena na njemu. Ispuhao se pred njihovim očima.

Ključna svjedokinja optužbe bila je Kimberly Morgan, koja je bila Duntschova kirurška asistentica od kolovoza 2011. do ožujka 2012. i njegova bivša djevojka. Morgan je opisala Duntschovu promjenjivu prirodu, koja je oscilirala od ljubaznosti i brige prema pacijentima do ljutnje i konfrontacije iza zatvorenih vrata.

"Nažalost, ne možete shvatiti da gradim carstvo i da sam toliko izvan okvira da je Zemlja mala, a sunce jako. Spreman sam napustiti ljubav, ljubaznost, dobrotu i strpljenje koje miješam sa svime ostalim što jesam i postati hladnokrvni ubojica", pisalo je u mailu dugom pet stranica iz 2011. godine koji je pročitala na sudu. Porotnicima je trebalo samo nekoliko sati da Duntscha proglase krivim za svjesno ozljeđivanje Efurd. Osuđen je na doživotni zatvor. Tek 20. srpnja 2045. godine možda će imati mogućnost ročišta za uvjetni otpust.

U dokumentarnoj seriji "Dr. Smrt: Prava istina" na Voyu pogledajte ispovijesti preživjelih pacijenata dr. Christophera Duntscha, američkog kirurga koji se "proslavio" zbog svoje nemarne i opasne medicinske prakse.