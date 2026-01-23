Trump ponovno zaprijetio Iranu: 'Američka masivna flota ide prema vama. Pomno vas pratimo'

Donald Trump upozorio je Iran da se velika skupina američkih vojnih snaga kreće prema Iranu, tjedan dana nakon nasilnih prosvjeda za koje su mnogi mislili da će ga prisiliti na napad na Teheran.

Na povratku sa Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu, razgovarao je s novinarima u zrakoplovu Air Force One i poručio iranskim vlastima da su pod stalnim nadzorom SAD-a.

Prema njegovim riječima, flotu čini udarna skupina nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln, koja trenutačno plovi iz Južnog kineskog mora prema Perzijskom zaljevu. Uz nosač, flotu čine razarači, nevidljivi lovci F-35 te zrakoplovi za elektroničko ometanje, dok su u Jordan već stigli borbeni zrakoplovi F-15 Strike Eagle, piše Daily Mail.

"Imamo veliku flotu koja ide u tom smjeru. Vidjet ćemo što će se dogoditi, ali vrlo ih pomno pratimo“, izjavio je Trump, opisujući snage kao 'masivnu armadu' koja je spremna na napade na Teheran ako to bude potrebno. Usprkos demonstraciji sile, američki predsjednik je istaknuo da sukob nije njegov prvi izbor.

'Zaustavio sam vješanja'

Trump je u zrakoplovu novinarima izjavio i da je svojom intervencijom spriječio masovna pogubljenja prosvjednika u Iranu. Prema njegovim riječima, iranske vlasti planirale su u četvrtak pogubiti više od 800 ljudi.

"Zaustavio sam 837 vješanja u četvrtak. Svi ti ljudi bili bi mrtvi da nisam intervenirao", kazao je Trump, kritizirajući iranske metode kao 'drevne' i 'zaostale'. Dodao je da je Teheranu poslao jasnu poruku.

"Ako objesite te ljude, bit ćete pogođeni jače nego ikad prije. Izlazak iz nuklearnog sporazuma prema tome će izgledati kao sitnica".

Napao nuklearno postrojenje

Trump se također pohvalio nedavnim vojnim uspjesima, posebno istaknuvši iransko nuklearno postrojenje Fordow. Prema njegovim riječima, u operaciji su korišteni nevidljivi bombarderi B-2 koji su, unatoč mraku i najnaprednijoj obrani, "potpuno sravnili mjesto sa zemljom".

Obavještajne procjene ipak sugeriraju da je nuklearni program tek usporen za nekoliko mjeseci, a ne uništen, kako Trump tvrdi.

Naglasio je i da je njegova 'crvena linija' bilo kakva daljnja nuklearna aktivnost Irana.

"Ako nastave eksperimentirati s nuklearnom tehnologijom, napad će se ponoviti", poručio je Trump.

Reakcija Irana na prijetnje

Reakcije Irana na Trumpove prijetnje nisu izostale. Nakon što je Trump pozvao iranskog vrhovnog vođu na ostavku, general Abolfazl Shekarchi uputio je jezivu prijetnju Washingtonu.

"Trump zna da ćemo, ako se bilo koja ruka agresije ispruži prema našem vođi, tu ruku odsjeći, ali i zapaliti njihov svijet“, izjavio je Shekarchi, potvrđujući da Iran ne namjerava ustuknuti pred američkim pritiskom.

