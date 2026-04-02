Trump se uvrijedio pa odlučio ismijati Macrona: 'Još se oporavlja od ženinog udarca'

Američki predsjednik Donald Trump ismijao je francuskog kolegu Emmanuela Macrona i njegovu suprugu Brigitte tijekom privatnog ručka u srijedu, a uputio je kritiku i saveznicima u NATO-u jer se nisu pridružili ratu protiv Irana.

"Nisu nam trebali, ali svejedno sam pitao", kazao je Trump tijekom ručka u videu koji je objavljen na YouTube kanalu Bijele kuće, prije nego što je pristup blokiran, navodi Agence France-Presse (AFP), a prenosi ABC-CBN.

"Zovem Francusku, Macrona - njegova supruga se prema njemu ponaša jako loše. Još je oporavlja od udarca u čeljust", dodao je.

Time se, vjeruje se, referirao na snimku iz svibnja prošle godine na kojoj se činilo kako Brigitte Macron gura lice francuskog predsjednika tijekom izlaska iz zrakoplova na putovanja u Vijetnam. Macron je kasnije odbacio vijesti o udarcu kazavši da je sve to dio kampanje dezinformacija protiv njega.

Odbijenica Macrona

Na snimci se vidi kako prva dama Francuske pruža obje ruke i gura supruga u lice u trenutku kad su se otvorila vrata zrakoplova. Macron se isprva doima preplašenim, no brzo se "sabrao" i mahnuo okupljenima. "Supruga i ja smo se šalili i to me iznenadilo", tvrdio je Macron, odbacujući navode o bilo kakvom nasilju.

"Rekao sam: 'Emmanuel, voljeli bismo imati pomoć u Zaljevu iako obaramo rekorde u uništavanju loših ljudi i balističkih projektila. Voljeli bismo imati pomoć. Ako biste mogli, možete li, molim vas, odmah poslati brodove?", nastavio je.

Otkrivajući Macronov odgovor, Trump je oponašao francuski naglasak: "Ne, ne, ne možemo to učiniti Donalde. To možemo nakon što rat bude dobiven", Trump tvrdi da mu je Macron odgovorio.

"Rekao sam - ne, ne treba mi Emmanuele nakon što rat bude gotov", dodao je Trump.

Američki predsjednik kazao je u tom trenutku shvatio da NATO, kojeg je opisao kao "paprenog tigra", neće biti uz njega.

Njegova izjava dolazi dan nakon što je američki državni tajnik Marco Rubio poručio da će SAD morati "preispitati svoj odnos s NATO-om" nakon što završe rat s Iranom.

