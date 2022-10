Relativni mir u ukrajinskim gradovima daleko od bojnih polja narušili su ovoga tjedna bolno poznati zvukovi sirena za zračnu uzbunu i erupcije ruskih napada. Val projektila, raketa i bespilotnih letjelica od ponedjeljka je pogodio desetke lokacija diljem Ukrajine, ciljajući civilnu infrastrukturu u nekoliko velikih gradova, uključujući Kijev, naveli su ukrajinski dužnosnici.

Široko bombardiranje, koje je podsjetilo na prve dane invazije u veljači, dalo je naslutiti da sukob u Donbasu ponovno izbija približavanjem zime. Ne po prvi put, rat tetura prema novoj nepredvidivoj fazi, piše CNN. "Ovo je sada treći, četvrti, možda peti različiti rat koji promatramo", rekao je Keir Giles, viši savjetnik u Chatham Houseovom programu za Rusiju i Euroaziju.

'Rusi se nadaju izbjeći kolaps prije nego što nastupi zima'

Udari su uslijedili nakon ukrajinske protuofenzive i dva dana nakon što je velika eksplozija oštetila Krimski most - jedini prijelaz između anektiranog Krimskog poluotoka i Rusije.

S hladnim mjesecima koji se približavaju i koji će vjerojatno dovesti do usporavanja kopnenih borbi, još se jedan potencijalni skok u intenzitetu ratovanja nadvija nad Ukrajinom.

"Rusi se nadaju izbjeći kolaps na svojoj bojišnici prije nego što nastupi zima", kaže za CNN Samir Puri, viši suradnik na Međunarodnom institutu za strateške studije. "Ako uspiju dočekati Božić s linijom bojišnice barem ovakvom kakva je sada, to će za njih biti veliki uspjeh s obzirom na to koliko je ovo propalo od veljače."

Puno je razloga da se uspjesi ostvare prije zime

Prema Institutu za proučavanje rata, Ukrajinske trupe usredotočene su prvenstveno na potiskivanje ruskih snaga prema istoku, nakon što su krajem rujna prešle rijeku Oskil, a Moskva se vjerojatno priprema braniti gradove Starobilsk i Svatove u regiji Lugansk.

Zadavanje još jednog velikog udarca u Donbasu poslalo bi još jedan snažan signal, a Ukrajina će jedva čekati podebljati svoje uspjehe prije nego što padnu temperature na bojnom polju, a puni učinak rasta cijena energije osjeti se diljem Europe.

"Postoji mnogo razloga zašto postoji poticaj za Ukrajinu da brzo obavi stvari", rekao je Giles. "Zimska energetska kriza u Europi i energetska infrastruktura i energija koja se uništava u samoj Ukrajini uvijek će biti test otpornosti za Ukrajinu i njezine zapadne saveznike."

Čelnici NATO-a obećali su da će stajati uz Ukrajinu bez obzira koliko dugo rat potrajao, ali nekoliko europskih zemalja – osobito onih koje su se uvelike oslanjale na rusku energiju – suočavaju se s paralizirajućom krizom troškova života koja bi, bez znakova ukrajinskog napretka na bojnom polju, mogla ugroziti podršku javnosti.

Rusiji je cilj uništiti, a ne posjedovati Ukrajinu

Posljednji su dani u međuvremenu pokazali da su mjesta izvan trenutnog poprišta kopnenih borbi daleko od imunih na napade. Rusija se bori na zemlji i nije uspjela postići nadmoć u zraku, ali napadi u ponedjeljak možda su postigli jedan cilj - poslali su poruku sve većem popisu Putinovih unutarnjih kritičara.

Napadi su oštetili civilnu infrastrukturu u gradovima diljem Ukrajine, ubivši više ljudi i onesposobivši struju u dijelovima zemlje. Dali su naslutiti "prirodu ruske prijetnje", rekao je Giles. "Već mnogo mjeseci ruski je cilj bio uništiti Ukrajinu, a ne posjedovati je."

Stručnjaci ne vjeruju da će rusko zračno bombardiranje formirati ponavljajući obrazac. "Znamo - i ruski zapovjednici na terenu znaju - da su njihove zalihe i streljivo pri kraju", rekao je Jeremy Fleming, šef britanske obavještajne službe u rijetkom govoru u utorak.

Do tog je zaključka došao i Institut za rat, koji je u svom dnevnom izvješću o sukobu u ponedjeljak rekao: "Rusko korištenje ograničenih zaliha preciznog oružja u ovoj ulozi moglo bi lišiti Putina mogućnosti da prekine ukrajinske protuofenzive koje su u tijeku", ocijenio je ISW.

Ipak, neka bi pomoć Putinu mogla biti na putu. Najava bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka da će Bjelorusija i Rusija "rasporediti zajedničku regionalnu skupinu trupa" izazvala je strah od produbljene vojne suradnje između bliskih saveznika i da bi se bjeloruske trupe mogle formalno pridružiti Rusiji u njezinoj invaziji.

Prijetnje iz Bjelorusije

Bjelorusija se posljednjih dana žalila na navodne ukrajinske prijetnje njezinoj sigurnosti, za što promatrači kažu da bi mogao biti uvod u neku razinu upletenosti.

Učinak takve intervencije bio bi ipak ograničen; Bjelorusija ima oko 45.000 aktivnih vojnika, što ne bi značajno ojačalo ruske rezerve. Ali, zaprijetilo bi još jednim napadom na sjeverno krilo Ukrajine ispod bjeloruske granice.

"Ponovno otvaranje sjevernog fronta bio bi još jedan novi izazov za Ukrajinu", rekao je Giles. To bi Rusiji osiguralo novu rutu u regiju Harkov, koju je ponovno zauzela Ukrajina, ako Putinu prioritet bude nastojanje da povrati taj teritorij, rekao je.

Svako daljnje uključivanje Bjelorusije u rat moglo bi imati i psihološki učinak, sugerirao je Puri. "Svačiji um u Ukrajini i na Zapadu bio je orijentiran na borbu s jednom vojskom", rekao je. Unutar Rusije, pridruživanje Bjelorusije invaziji "bilo bi u skladu s Putinovim narativom da se u ovom ratu radi o ponovnom ujedinjenju zemalja drevnih ruskih država".

Koliko je točno oružja i ljudstva svaka strana ostavila u rezervi, bit će ključno za određivanje kako će se zamah rata odvijati u nadolazećim tjednima.

Suočen sa sve većim neuspjesima, Kremlj je imenovao novog glavnog zapovjednika ruske invazije. Ali malo je znakova da general Sergej Surovikin može vratiti ruske snage na noge prije kraja godine, s obzirom na tempo ukrajinske protuofenzive.

Ukrajina se ukopava za zimski rat

Međutim, mnogi Ukrajinci tvrde da će Surovikin, ozloglašen po svom gađanju civilnih ciljeva u Siriji, ključnim dijelom svoje ofenzive učiniti uništavanje civilne infrastrukture.

U ukrajinskom zapadnom gradu Lavovu mještani se pripremaju za najgore. Kupuju peći jer postaje sve jasnije da je ruska strategija - uništiti glavnu energetsku infrastrukturu zemlje uoči zime.

Vlasti su već kupile 600 plamenika na drva od lijevanog željeza koji će se distribuirati po gradu koji se nalazi blizu poljske granice. "Planiramo kupiti nekoliko tisuća", rekao je Sergij Kiral, zamjenik gradonačelnika Lavova, za Politico, dodajući da će grad također izdvojiti drva za ogrjev.

"Ideja je da svaki stanovnik ima mjesto gdje će se ugrijati. To bi mogla biti pećnica izgrađena u podrumu zgrade s ispušnom cijevi koja vodi do razine ulice. To bi mogao biti otvoreni prostor u gradu, gdje se ljudi mogu okupljati u određeno vrijeme kako bi se ugrijali, razgovarali, jeli i zatim se vratili u svoje hladne stanove."

Gradonačelnik Lavova Andrij Sadovji objavio je slike svog grada večer nakon napada, prikazujući zgrade kao tamne siluete nakon prekida struje tijekom ponedjeljka i utorka.

Gađanje energetske infrastrukture

U Kijevu, veliki privatni opskrbljivač električnom energijom DTEK, pod kontrolom najbogatijeg nacionalnog oligarha Rinata Ahmetova, objavio je da bi od utorka mogla biti potrebna kontinuirana isključenja struje. Prema tvrtki, stanovnici Kijeva trebali bi očekivati ​​nestanke struje u trajanju do četiri sata dnevno.

Oleksij Riabčin, energetski savjetnik ukrajinske vlade i bivši zamjenik ministra energetike, rekao je da je ruski plan igre jasan, ali predviđa da će završiti neuspjehom.

"Rusija to čini kako bi slomila moral ukrajinskog naroda, raspirila unutarnje sukobe i pokušala natjerati ljude da zahtijevaju od vlasti da pregovaraju [s Moskvom]", rekao je Riabčin. "Oni žele da vojnici pate na hladnoći i da krive Ukrajinu za ovu patnju. Ali to se neće dogoditi. Idemo na pobjedu", dodao je te napomenuo da se svi "pripremamo za vrlo tešku hladnu sezonu".

'Ljudi su spremni trpjeti da dobiju rat'

Osim nastojanja da se poboljša protuzračna obrana, također se radi na utvrđivanju važnih energetskih lokacija betonskim pločama i pijeskom. Vlasti su također pripremile mobilne popravne brigade s kapacitetom da brzo umanje štetu na elektranama pogođenim projektilima, gdje god je to moguće.

"Ali najvažnije je da postoji fenomenalan konsenzus u ukrajinskom društvu. Ljudi su spremni podnijeti tešku zimu. Spremni su da će biti deficit grijanja, vode i struje", dodao je Podoljak. "Ljudi su spremni trpjeti i što god se dogodilo da dobiju rat."

U Lavovu se vlasti ne pripremaju samo za brigu o vlastitom stanovništvu već i za prihvat izbjeglica iz istočnih regija Ukrajine, u slučaju da ondje ne mogu izdržati zimu jer su teške borbe rezultirale gotovo potpunim uništenjem energetske infrastrukture.

"Već smo dobili službena izvješća od gradonačelnika nekoliko gradova da tamo jednostavno neće početi sezona grijanja", rekao je dogradonačelnik Kiral. "Deseci, ili možda čak stotine tisuća stanovnika istočne Ukrajine morat će se evakuirati - ponekad, možda i silom - na zapad zemlje."

Prošlog je tjedna Sergij Hajdaj, guverner istočne regije Lugansk, rekao da stanovnicima njezinih teritorija, za koje se nada da će biti oslobođeni u nadolazećim tjednima, neće biti dopušteno da se vrate svojim domovima. "Tamo je nemoguće započeti sezonu grijanja; sve je polomljeno", objavio je na društvenim mrežama.

Uživo rat u Ukrajini možete pratiti OVDJE.