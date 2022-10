Predugo se globalna demokratska koalicija koja podržava Kijev fokusirala na ono što ne bi trebala činiti u invaziji na Ukrajinu. Glavni ciljevi uključivali su da se ne dopustiti Ukrajini poraz i da se ne dopustiti ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da pobijedi. Ali također da ne dopustiti da rat eskalira do točke u kojoj bi Rusija napala zemlju NATO-a ili izvršila nuklearni napad. To su, međutim, manje ciljevi a više nejasne namjere i odražavaju duboku zbunjenost Zapada o tome kako bi sukob trebao završiti. Nakon više od sedam mjeseci rata, Sjedinjene Države i Europa još uvijek nemaju pozitivnu viziju za budućnost Ukrajine, piše za Foreign Affairs Andrij Zagorodnjuk.

Zapad očito vjeruje da je borba Kijeva pravedna i želi da Ukrajina uspije. Ali još nije sigurno je li Ukrajina dovoljno jaka da vrati sav svoj teritorij. Mnogi zapadni čelnici i dalje vjeruju da je ruska vojska prevelika da bi bila poražena. Ovakvo razmišljanje navelo je članove proukrajinske koalicije da definiraju samo svoje privremene strateške vojne ciljeve. Nisu zacrtali političke posljedice koje bi proizašle iz potpunog ruskog vojnog kolapsa.

Vrijeme je za početak: Ukrajina može pobijediti. Zemlja je uvijek iznova dokazala da je sposobna poraziti Rusiju. Prvo je to učinila spriječivši Rusiju da zauzme Kijev, Harkiv, Černigov, Sumi i obalu Crnog mora. Opet je uspjela zaustavivši rusku koncentriranu ofenzivu u Donbasu, istočnoj ukrajinskoj regiji koja se sastoji od provincija Donjeck i Luhansk, čiji je dio Rusija okupirala 2014. Nedavno je Ukrajina povratila pokrajinu Harkiv u manje od tjedan dana, probila ruske obrambene linije na jugu, te je počela oslobađati dijelove istoka.

Za pobjedu nije potrebno čudo

Zapad se mora pridružiti Kijevu u težnji prema nedvosmislenoj ukrajinskoj pobjedi. Trebao bi prepoznati da je ukrajinska vojska ne samo motiviranija od ruske, već i bolje vođena i bolje obučena. Za pobjedu Ukrajini nije potrebno čudo; samo treba da Zapad poveća svoju ponudu sofisticiranog oružja. Ukrajinske se snage tada mogu pomaknuti dublje i brže u neprijateljske linije i pregaziti više ruskih neorganiziranih trupa. Putin bi mogao odgovoriti pozivanjem dodatnih vojnika, ali slabo motivirane snage mogu samo odgoditi konačni trijumf dobro opremljene Ukrajine. Putin će tada ostati bez konvencionalnih alata za sprječavanje poraza.

Vanjski analitičari brinu se da će prije nego što se suoči s porazom Putin pokušati nanijeti goleme civilne žrtve Ukrajini, nastojeći prisiliti ukrajinsku vladu na ustupke ili čak na predaju. Mogao bi to učiniti, strahuju zapadni analitičari, stalnim gađanjem gusto naseljenih područja u ukrajinskim gradovima projektilima dugog dometa - kao što je učinio ovaj tjedan - ili bombardiranjem tepihom. Ali Putinu nedostaju resursi da doista sravni ukrajinske gradove. Preostale ruske zalihe konvencionalnih projektila i bombi dovoljno su velike da izazovu znatnu štetu, ali nisu dovoljno velike da unište dijelove Ukrajine. A Ukrajina je već dokazala da će se boriti i kada Rusija pretvori gradove u ruševine. Putin je uništio Mariupolj, uništio je velike dijelove Harkiva i pokrenuo tisuće napada na druge gradove i regije. Šteta je samo učinila Ukrajince predanijima pobjedi i zatvorila šanse za rješenje sukoba putem pregovora.

Mnogi zapadnjaci također strahuju da bi Putin mogao upotrijebiti nuklearno oružje. No, Zapad može zastrašiti Putina na načine da ga odvrati od ozbiljnog razmišljanja o takvom napadu, a nuklearnim napadom bi mogao protiv sebe okrenuti sve globalne sile, ne samo Sjedinjene Države i Europu. U konačnici je malo vjerojatno da će Putin krenuti u nuklearni napad. Ali ako to učini, Zapad se mora pobrinuti da se njegov plan izjalovi.

Kako ukrajinska protuofenziva napreduje protiv Putina koji je sve stjeraniji u kutu, trebala bi se uglavnom usredotočiti na oslobađanje teritorija koji je Rusija zauzela od 24. veljače. Ali puna ukrajinska pobjeda također podrazumijeva oslobađanje dijelova zemlje koje je Rusija okupirala 2014., što uključuje Krim. To znači da Ukrajina mora vratiti svoje teritorijalne vode i isključive ekonomske zone u Crnom i Azovskom moru, bez ikakvih kompromisa ili uvjeta.

Ruski predsjednik sve se više kladio na osvajanje Ukrajine, žrtvujući pritom gospodarski rast i međunarodni ugled svoje zemlje. Takav veliki poraz mogao bi potaknuti ruske elite da ga uklone s vlasti. Doista, kako raste masa Putinovih neuspjeha i ukrajinskih postignuća, Putinov pad može postati neizbježan. To plaši određene vođe, koji se brinu da će borba za vlast u Rusiji izazvati opasnu nestabilnost. Ali teško je zamisliti Rusiju opasniju od one koju vodi Putin, s obzirom na svu pustoš koju je izazvao u Ukrajini i diljem svijeta. Međunarodna zajednica trebala bi pozdraviti njegov odlazak.

Prednost, Ukrajina

Mnogi zapadni promatrači smatraju da će Ukrajina morati ustupiti teritorij Rusiji ako želi mir. Oni su u krivu, smatra Andrij Zagorodnjuk; teritorijalni dobici samo će ohrabriti Kremlj. Putin je 2014. odlučio napasti istočnu Ukrajinu jer je uspio okupirati Krim. Napao je cijelu zemlju jer je uspio uspostaviti proxy marionetske režime u Donbasu. Djelomičan uspjeh jednostavno motivira Putina da nastavi svoje kampanje i osvoji još teritorija. Jedini način da se zaustavi rat i odvrati buduća agresija je da invazija završi nedvosmislenim ruskim neuspjehom.

Pobjeđivati ​​posvuda može se činiti preambicioznim, a sigurno neće biti ni lako. Ali to je daleko više moguće nego što većina vanjskih promatrača misli. Ukrajina je, uostalom, opetovano nadmašila međunarodna očekivanja. U prvim tjednima rata, zemlja je zaustavila ruski blitzkrieg protiv prijestolnice i potom prisilila Moskvu na povlačenje. Putin je na ovaj poraz odgovorio izjavom da će se pregrupirati i usredotočiti na osvajanje Donbasa, koji je prepun otvorenih polja koja pogoduju Rusiji i njezinoj teškoj artiljeriji. Pa ipak, Ukrajina je postojano iscrpljivala Rusiju, tjerajući je da plati za svaki komad zemlje ogromnim žrtvama. Na kraju je Rusija bila prisiljena stati.

Ukrajinci su također dokazali da mogu natjerati Rusiju ne samo na povlačenje, već i na bijeg. Ukrajinski munjeviti napad na Harkiv krajem rujna spriječio je Rusiju čak i da pokuša anektirati pokrajinu. Njezina pobjeda početkom listopada u Limanu učinila je ruski položaj u Donbasu duboko neizvjesnim. Ukrajina sada čak oslobađa sela u susjednom Luhansku, jedinoj ukrajinskoj pokrajini koju je Rusija u potpunosti zauzela nakon 24. veljače. A ukrajinski vojnici se približavaju Hersonu, prvom većem gradu koji je Rusija zauzela u svojoj ofenzivi 2022. godine.

Ponovljeni uspjesi Ukrajine nisu slučajnost. Vojska zemlje ima strukturne prednosti u odnosu na svog ruskog protivnika. Ruska vojska izrazito je hijerarhizirana i pretjerano centralizirana; njezini službenici ne mogu donositi ključne odluke bez dopuštenja viših čelnika. Vrlo je loša u višesmjernom planiranju, nesposobna je usredotočiti se na jedan segment prve crte bez odvlačenja pažnje od svojih operacija u drugom. Ukrajina se, nasuprot tome, brzo prilagođava, sa sustavom "zapovijedanja misijom" u stilu NATO-a koji potiče niže časnike i narednike da donose odluke. Ukrajina je također izvela mnoge uspješne višesmjerne napade. Protuofenziva zemlje na jugu, na primjer, odvratila je kritične ruske resurse od Harkiva, omogućivši ukrajinskim jedinicama da s lakoćom napreduju tamo.

Prednosti Ukrajine vjerojatno neće nestati. Ruska vojska nastavlja donositi nerazumne odluke. Kritičan broj nižih ruskih časnika ubijen je u prvim mjesecima rata, a bez njih će Rusija teže organizirati i obučavati svoje trupe. Za razliku od Ukrajine, Rusija nema jaku dočasničku jezgru koja bi mogla pomoći u ratu. Iako će ruska masovna mobilizacija vjerojatno imati utjecaja - priljev novih vojnika zakomplicirat će napore Ukrajine da napreduje - uglavnom će dati neiskusne i slabo obučene ljude koji se niti žele boriti niti znaju kako se boriti. Dok budu doživljavali šok rata, dolazeći pod glasne i razorne topničke napade, mnogi će pobjeći, a mnogi će umrijeti.

Ukrajina je također pretrpjela ozbiljne gubitke, a njezini će vojnici i dalje padati u borbi. Ali za razliku od Rusa, koji se bore u "specijalnoj vojnoj operaciji" potaknutoj Putinovim imperijalnim zabludama, Ukrajinci vode totalni rat kako bi spasili svoju zemlju. Ukrajina i dalje bilježi stalni priljev motiviranih boraca; Rusija nastavlja gledati duge redove muškaraca koji bježe iz zemlje. Ukrajinci cijene i poštuju svoje vojne zapovjednike i predsjednika Volodimira Zelenskog, a vojska štiti svoje vojnike i promiče svoje najpametnije. Ruska vojska, međutim, maltretira svoje trupe, pokazujući malo obzira prema njihovim životima. Ovo pomaže objasniti zašto su ruski vojnici pobjegli iz Harkiva i sada bježe u dijelovima Donbasa i Hersona. Vojske koje jednom pobjegnu uglavnom ponovno pbjegnu.

Kvaliteta i kvantiteta

Istina je da Rusija ima više oružja nego Ukrajina. Unatoč mjesecima gubitaka, Moskva još uvijek posjeduje značajne zalihe projektila, oružja i streljiva koje može koristiti za napad na ukrajinske snage. Ali to nije prednost kako se može činiti. Kada je riječ o korištenju oružja, Rusija i Ukrajina slijede različite filozofije: Ukrajina se usredotočuje na visokotehnološku i preciznu opremu, dok se Rusija oslanja na velike količine, ali niže precizne sustave. Budući da preciznost znatno utječe na točnost, Ukrajina može učiniti više s manje. Ako Ukrajina nastavi dobivati ​​stalnu opskrbu zapadnog oružja, moći će poništiti brojčanu nadmoć Rusije.

Vatrena moć dugog dometa jedna je od kritičnih sposobnosti u kojoj će Ukrajini trebati više potpore. Zemlja mora imati dovoljno oružja i streljiva da opremi svoje brigade topničkim sustavima i višecevnim bacačima raketa koji mogu dosegnuti iza neprijateljskih linija, pogoditi skladišta streljiva i otežati Rusiji slanje pojačanja. Ukrajinske snage već su uspješno koristile takve zapadne sustave, posebice američke topničko-raketne sustave visoke mobilnosti (HIMARS). Ali trebat će im još više opreme, uključujući nova, moćna oružja koja mogu pogoditi dublje mete. Ako budu isporučeni, američki vojni taktički raketni sustavi (ATCAMS) pokazali bi se osobito korisnima jer bi Ukrajini omogućili da uništi ruske položaje na bojnom polju do 320 kilometara udaljenosti. Ukrajina također mora imati dovoljno oružja da istovremeno ispuni svoje operativne zahtjeve u najmanje dvije ili tri regije, kao što su istok i jug, te da istovremenu u ostalima zadrži Ruse. Ako Ukrajina zadrži inicijativu i jednako jaku prisutnost duž dugih ratnih linija kontakta, može biti sigurna da će pogoditi Rusiju u područjima gdje je ruska vojska najslabija.

Ali vatrena moć nije jedino što Ukrajini treba. Kako bi porazila Rusiju, Ukrajina se mora opremiti s više tenkova i oklopnih transportera, a oboje je s velikim učinkom iskoristila u ponovnom preuzimanju pokrajine Harkiv. Ukrajinskim topničkim jedinicama također će trebati dovoljno protubaterijskih radara, poput radarskih sustava AN/TPQ, kako bi mogli brzo detektirati nadolazeću vatru. Ukrajina treba više jedinica protuzračne obrane srednjeg dometa, kao što su Nacionalni napredni raketni sustavi zemlja-zrak (NASAMS), kako bi zaštitila svoje trupe i gradove za vrijeme ruskog bombardiranja. Morat će održati sve te sposobnosti, tako da ukrajinska vojska mora postaviti pogone za streljivo i rezervne dijelove oko svojih zapadnih granica. Također mora izgraditi sveobuhvatne objekte podrške bliže prvim linijama, gdje može brzo popraviti oštećeno oružje i opremu.

Ukrajina je već dokazala da je sposobna oboriti ruske zrakoplove i prkositi predviđanjima da će Rusija steći nadmoć u zraku. Ukrajina je također bila u mogućnosti naštetiti ruskuojmornarici. Uspješan napad zemlje na instalacije i brodove ruske mornarice, uključujući krstaricu Moskva - vodeći brod ruske Crnomorske flote - pomogao je odgurnuti ruske brodove dalje od ukrajinske obale. Ali uskraćivanje pristupa moru proces je koji traje, a ne jednokratno postignuće, i Ukrajina će trebati pomoć ako želi u potpunosti razbiti rusku blokadu. Zapad mora opskrbiti zemlju s više obalnih projektila, bespilotnih sustava i detaljnih obavještajnih podataka kako bi Ukrajina na kraju mogla ponovno dobiti puni pristup svojim morima.

Zapad ima razloge za opskrbljivanje Ukrajine koji nadilaze ovaj sukob. Rat je NATO-u dao rijetku priliku da testira svoju opremu u operativnom okruženju visokog intenziteta u stvarnom vremenu. Sjedinjene Države i Europa mogu naučiti neprocjenjive lekcije iz načina na koje njihovo oružje djeluje, a što više opreme daju, to će više znanja steći. Zajedno, Zapad i Ukrajina mogu otkriti koje oružane sustave treba prilagoditi i koji najbolje funkcioniraju, a Kijev može koristiti one najučinkovitije kako bi nastavio potiskivati ruske snage.

Spašavanje svijeta

Putin je svjestan da Rusija gubi na bojnom polju, a njegove ne tako prikrivene prijetnje uporabom nuklearnog oružja proziran su pokušaj zaustavljanja pomoći Zapada. On vjerojatno zna da te prijetnje neće zaustaviti Ukrajinu. Ali ako ih Putin ispuni, to bi bilo kako bi odvratilo Zapad od pomoći Ukrajini i šokiralo Kijev ne bi li ga natjerao da se preda.

Međutim, kršenje nuklearnog tabua opustošilo bi Kremlj na način na koji jednostavno gubljenje rata ne bi. Taktičko nuklearno oružje teško je ciljati, a radijacija se može proširiti u nepredvidivim smjerovima, što znači da bi napad mogao ozbiljno oštetiti ruske trupe i teritorije. Ukrajinci bi se također borili čak i u slučaju nuklearnog napada - za Ukrajince ne postoji gori scenarij od ruske okupacije - tako da takav napad ne bi doveo do predaje Kijeva. A ako Rusija krene s nuklearnom opcijom, suočit će se s raznim oštrim mjerama odmazde, od kojih neke mogu imati posljedice koje nadilaze samo bojno polje. Kina i Indija dosad su izbjegavale podržati Ukrajinu ili sankcionirati Rusiju, ali ako Kremlj pokrene nuklearni napad, Peking i Delhi bi se mogli pridružiti zapadnoj antiruskoj koaliciji, uključujući provedbu strogih sankcija i prekid odnosa s Rusijom. Možda čak i pruže vojnu pomoć Ukrajini. Za Rusiju, dakle, rezultat uporabe nuklearnog oružja ne bi bio samo poraz nego još veća međunarodna izolacija.

Putin je, naravno, sposoban donositi užasne odluke i očajan je. Ni Ukrajina ni Zapad ne mogu odbaciti mogućnost da on naredi nuklearni napad. Ali Zapad ga može odvratiti tako što će mu jasno dati do znanja da će Rusija, ako pokrene takav udar, izravno i konvencionalno ući u sukob. Izbjegavanje angažmana NATO-a jedan je od glavnih razloga zašto Putin nastavlja prijetiti nuklearnim napadom - Putin zna da ako Rusija ne može pobijediti Ukrajinu, nema šanse protiv NATO-a - i stoga je malo vjerojatno da će učiniti nešto što bi uvelo blok u sukob. To je osobito istinito s obzirom na brzinu kojom bi NATO pobijedio. Ukrajinska protuofenziva kreće se relativno sporo, dajući Putinu prostora da koristi svoj propagandni aparat za upravljanje javnom percepcijom događaja. Kad se NATO pridruži, neće imati vremena štititi svoju reputaciju od zapanjujućeg kolapsa ruske vojske.

NATO-u ne nedostaje načina da ozbiljno zaprijeti Rusiji bez upotrebe nuklearnog oružja. Možda čak i neće trebati kopnena operacija. Zapadna koalicija mogla bi vjerodostojno reći Kremlju da će pogoditi ruske snage izravnim raketnim i zračnim napadima, uništiti njihove vojne objekte i onesposobiti njihovu Crnomorsku flotu. Mogla bi zaprijetiti da će prekinuti sve svoje komunikacije elektroničkim ratovanjem i organizirati kibernetičko zamračenje cijele ruske vojske. Zapad bi također mogao zaprijetiti nametanjem sankcija koje su totalne i potpune (bez iznimaka za kupnju energenata), što bi Rusiju brzo odvelo u bankrot. Osobito ako se uzmu zajedno, te bi mjere uzrokovale nepopravljivu, kritičnu štetu ruskim oružanim snagama.

Ono što Zapad ne bi trebao i ne može učiniti jest biti uplašen ruskom nuklearnom ucjenom. Ako Zapad prestane pomagati Ukrajini jer se boji posljedica, nuklearnim državama će u budućnosti biti puno lakše nametnuti svoju volju nenuklearnim ucjenama. Ako Rusija naredi nuklearni udar i izvuče se s njim, nuklearne države će imati gotovo automatsku dozvolu za invaziju na manje sile. U oba scenarija, rezultat će biti rasprostranjeno širenje. Čak će i siromašnije zemlje uložiti svoje resurse u nuklearne programe, i to iz razumljivog razloga: to će biti jedini siguran način da zajamče svoj suverenitet.

Zločin i kazna

Uz dovoljno zapadnog oružja, Ukrajina će nastaviti probijati rusku obranu. Koristit će rakete dugog dometa za uništavanje zapovjednih mjesta, skladišta i vodova opskrbe, onemogućavajući Rusiju da propisno pojača svoje potučene trupe. Obarat će ruske zrakoplove, sprječavajući rusko zrakoplovstvo u obrani položaja. Nastavit će potapati ruske brodove. A na tom će joj putu pomoći i brojni nedostaci ruske vojske: njezina intenzivna centralizacija, njezin naglasak na kažnjavanju svojih snaga za pogreške, umjesto da uče iz njih, i njezin vrlo neučinkovit stil borbe. Suočen sa sve većim neuspjesima, ruski moral će se s vremenom srušiti. Vojnici ove zemlje bit će prisiljeni vratiti se kući.

Ukrajinsko oslobađanje Krima i dijelova Donbasa koje su ruski proksiji zauzeli 2014. doći će na red. A nakon ukrajinskih pobjeda na drugim mjestima, te operacije vjerojatno neće biti previše teške. Dok ukrajinske snage stignu do tih regija, ruska vojska će najvjerojatnije biti previše iscrpljena da ih ozbiljno brani. Mnogi muški stanovnici Donbasa pod ruskom kontrolom već su ubijeni na bojišnici. Malo je vjerojatno da će preživjeli (koji će vjerojatno uključivati ​​većinu preostale muške populacije u regiji) biti lojalni Kremlju, s obzirom na ono kroz što ih je Putin gurnuo. Neki zapadni promatrači možda će Krim smatrati posebnim slučajem te će ohrabrivati ​​Ukrajinu da tamo ne napreduje, ali iako je duže bio pod kontrolom Rusije, njegovo pripajanje i danas je jednako nezakonito kao što je bilo 2014. Međunarodno pravo ne bi trebalo poznavati kompromise ili dvostruki standardi.

Oslobađanje Krima i Donbasa trebalo bi, međutim, uključiti kampanju reintegracije. Budući da su razdoblja ruske okupacije, s pratećom agresivnom propagandom, trajala toliko dugo, stanovnici će morati primiti socijalnu, pravnu i ekonomsku pomoć od Ukrajine kako bi došlo do pomirenja. Ovi će napori učiniti operaciju delikatnijom. Dok ukrajinska vlada obnavlja svoju upravu, morat će pokazati građanima da, za razliku od Moskve, Kijev može osigurati stabilnost i vladavinu zakona.

U međuvremenu se svijet mora pripremiti za ono što će ukrajinska pobjeda u tim davno okupiranim regijama značiti za Putina. Aneksija Krima i stvaranje marionetskih država u Donbasu bila su dva njegova prepoznatljiva postignuća, a njegov režim možda neće preživjeti njihov gubitak. Svijet bi se trebao pripremiti čak i prije nego što Ukrajina uđe u Krim; Putinov režim bit će ugrožen ako Ukrajina povrati samo područja koja je Rusija zauzela nakon 24. veljače. Gubitak gotovo cijele zemlje koju je upravo anektirala bio bi ponižavajući neuspjeh za Moskvu, što bi moglo navesti ruske elite da konačno shvate da je opsjednutost njihova predsjednika ratom duboko neproduktivna i da ustanu protiv njega. Ne bi bilo prvi put u ruskoj povijesti da je neki vođa zbačen s vlasti.

Nakon što Putin ode, svijet se mora usredotočiti na to da Rusija plati odštetu. Moskva bi trebala biti u potpunosti odgovorna za štetu koju je nanijela Ukrajini. U idealnom slučaju, nakon promjene režima, Rusija će to učiniti svojom voljom. Ali ako to ne učini, Zapad može preusmjeriti stotine milijardi dolara zamrznute ruske imovine u Ukrajinu kao odštetu. Rusija mora osloboditi sve ratne zarobljenike i sve ukrajinske civile koje je zatočila ili prisilno preselila u Rusiju. Posebno treba vratiti tisuće djece koje je otela tijekom invazije i okupacije. Konačno, Ukrajina i njezini partneri moraju zahtijevati od Moskve da Putina, druge visoke ruske čelnike i sve osobe umiješane u ratne zločine preda svjetski priznatom kaznenom sudu. Zapad bi trebao odbiti ukidanje bilo kakvih sankcija Moskvi dok se ti zahtjevi ne ispune. Mora pokazati da ekstremna agresija, genocid i teror nisu prihvatljivi.

Ovaj program pokore i pravde može izgledati zastrašujuće međunarodnim čelnicima, koji vjeruju da bi mogao izazvati nestabilnost u Rusiji. Neki analitičari čak kažu da bi se Ruska Federacija mogla raspasti, što bi dovelo do katastrofalnih posljedica za ostatak svijeta. Mnogi međunarodni čelnici imali su slične strahove kada se raspao Sovjetski Savez, uključujući bivšeg američkog predsjednika Georgea H. W. Busha, koji je 1991. putovao u Ukrajinu kako bi pokušao spriječiti zemlju da se odcijepi od Rusije. Ali ovi su vođe bili u krivu. Unatoč ratu, Ukrajina je postala simbol demokracije u cijelom svijetu. Mnoge druge postsovjetske države postale su daleko bogatije i slobodnije od 1991. Da je Rusija danas oslabljena, neto ishod bi bio jednako pozitivan. Njezine smanjene sposobnosti otežale bi Moskvi da prijeti tolikom broju ljudi kao što to čini sada. I jednostavno je nepravedno pokušavati držati stanovnike zemlje pod nogama paranoičnog, genocidnog diktatora.

Uistinu, Ukrajina bi možda i trebala slabiju Rusiju da zaštiti pobjedu. U najmanju ruku, trebat će značajna promjena režima da bi se osjećala sigurno. Putinova predanost eliminaciji Ukrajine i njenom vraćanju u svoje carstvo toliko je ekstremna da ukrajinska pobjeda ne može biti sigurna sve dok je on na vlasti. A Rusija je puna nemilosrdnih vođa s jednako iskrivljenim moralnim kompasom i sličnim imperijalističkim svjetonazorom. Sve dok se Ukrajini ne dopusti pridruživanje NATO-u, morat će izgraditi snažnu vojsku, postajući - kako je to rekao Zelenskij - "veliki Izrael". Ovo nije idealno i bit će skupo. Ali barem u bliskoj budućnosti, to će biti jedini način da pobjednička Ukrajina može osigurati dugotrajan mir.

