233. je dan rata u Ukrajini

Ukrajinci raznijeli skladište oružja u ruskom Belogordu

Rusi evakuiraju Herson

Ruska vojska granatira grad Zaporižja

TIJEK DOGAĐANJA:

Lukašenko provodi tajnu mobilizaciju

10.27 - Diktator Aleksandar Lukašenko počeo je provoditi tajnu mobilizaciju malih razmjera kako bi "popunio postojeće borbene jedinice", prema neovisnoj bjeloruskoj publikaciji Naša Niva, prenosi Kyiv Independent. "Ići će pod krinkom testiranja borbenih sposobnosti", piše Naša Niva pozivajući se na nekoliko neimenovanih izvora. "U prvoj fazi to neće utjecati na velike gradove - prvo će se mobilizirati ruralno stanovništvo." Lukašenko nije javno objavio početak mobilizacije. Prema Nivi, Bjelorusija prvo planira unovačiti oko 2000 ljudi. Prema intervjuu ruskog lista Izvestiya s bjeloruskim ministrom vanjskih poslova Vladimirom Makeijem objavljenom 14. listopada, Bjelorusija je proglasila režim protuterorističke operacije. Vojska i specijalne službe zemlje "spremne su odgovoriti na sve provokacije susjednih zemalja", rekao je Makei. Ukrajinski general-pukovnik Serhii Naiev rekao je 14. listopada da Ukrajina stalno prati razinu vojnih prijetnji s bjeloruskog teritorija i "poduzima mjere" kako bi osigurala da su ukrajinske trupe "u odgovarajućem broju i imaju potrebno oružje, vojnom opremu i potencijal borbenih snaga".

Ukrajinske procjene ruskih gubitaka

9.57 - Ukrajinci su objavili nove procjene ruskih gubitaka u kojima tvrde da su u posljednja 24 sata ubili oko 500 ruskih vojnika, uništili desetak tenkova, 5 oklopnih vozila itd. "Uništili smo profesionalnu rusku vojsku, vrijeme je da završimo amatersku", poručio je general Valerij Zalužnji, vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske.

Ruski dužnosnik bez vojnog iskustva ubijen u Ukrajini

9.45 - Dužnosnik moskovske vlade koji je bio mobiliziran kao dio dekreta ruskog predsjednika Vladimira Putina o mobilizaciji, unatoč tome što nije imao nikakvog borbenog iskustva, ubijen je u Ukrajini, javlja zamjenik direktora uredništva RT-a, ruske državne medijske kuće, a prenosi Newsweek. Aleksej Martinov, 28, šef odjela unutar moskovske gradske vlade, navodno je mobiliziran 23. rujna i ubijen 10. listopada dok se borio u Ukrajini. "U mladosti je služio u Semjonovskoj pukovniji", rekla je Natalija Loseva u izjavi na svom Telegram kanalu. "Nije imao nikakvog borbenog iskustva. Poslali su ga na frontu nakon nekoliko dana. Herojski je poginuo 10. listopada."

Prema Meduzi, latvijskoj neovisnoj novinskoj kući na ruskom jeziku, Semjonovski puk osigurava sigurnost ruskom predsjedniku i Kremlju. Putinova zapovijed o mobilizaciji od 21. rujna, prema obrambenim dužnosnicima, trebala bi se primijeniti na 300.000 rezervista i bivšeg vojnog osoblja s "određenim vojnim specijalnostima i relevantnim iskustvom". Međutim, otkako je dekret objavljen, pojavilo se više izvješća o nepodobnim muškarcima koji su pozvani na služenje vojnog roka. "Vojni čelnici, sada nije vrijeme za laganje. Uopće ne smijete lagati, a sada je to zločin", napisala je Loseva, opisujući Martinova kao "ratnika" te "prijatelja i kolegu" svojih bliskih prijatelja.

Napad na Belgorod

8.17 - Željeznički promet jutros je obustavljen u ruskoj regiji Belgorod koja graniči s Ukrajinom nakon što su ostaci projektila pali u blizini željezničke pruge, rekao je regionalni guverner Vjačeslav Gladkov. Gladkov je u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram rekao da je protuzračna obrana oborila projektile u blizini Novyi Oskola, grada s oko 18.000 ljudi koji se nalazi oko 90 kilometara sjeverno od granice s Ukrajinom. "Dalekovodi su oštećeni. Vlakovi su privremeno obustavljeni", rekao je Gladkov, dodajući da nema žrtava.

Dužnosnik EU-a poslao upozorenje ruskim snagama

8.13 - Dužnosnik EU-a u četvrtak je uputio Vladimiru Putinu žestoko upozorenje s napomenom da "NATO ne blefira" i da ruske snage riskiraju da budu potpuno "uništene". Naime, na otvaranju Diplomatske akademije u Bruxellesu, visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku Josep Borrell upozorio je Putina da će njegove ruske snage biti "uništene" ako upotrijebi nuklearno oružje protiv Ukrajine, prenosi AFP. Borrell je rekao: "Putin kaže da ne blefira. Pa, on si ne može priuštiti blefiranje i mora biti jasno da ljudi koji podržavaju Ukrajinu i Europsku uniju i države članice, kao i Sjedinjene Države i NATO, također ne blefiraju. Svaki nuklearni napad na Ukrajinu stvorit će odgovor, ne nuklearni odgovor, već tako snažan odgovor s vojne strane da će ruska vojska biti uništena." To je rekao samo dan nakon što je Putin doživio novo poniženje jer su ukrajinske snage oborile četiri jurišna helikoptera KA-52 u samo 18 minuta, piše The Sun.

Ruska ofenziva u srednjem Donbasu sporo napreduje

8:00 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je svoje dnevne obavještajne informacije o situaciji u Ukrajini, rekavši da "Rusija nastavlja s ofenzivnim operacijama u središnjem Donbasu i vrlo sporo napreduje".

Ukrajinci raznijeli skladište oružja u Belogordu

7:25 - Vjačeslav Gladkov, guverner ruske Belgorodske oblasti, potvrdio je da je na njihovom teritoriju razneseno skladište oružja. Za napad je okrivio Ukrajince.

Ukrajina zahtijeva da Crveni križ posjeti zarobljenički logor Olenivka u roku od tri dana

7:10 - Ukrajina je optužila Međunarodni odbor Crvenog križa (ICRC) za neaktivnost u zaštiti prava ukrajinskih ratnih zarobljenika i pozvala ga da poduzme misiju u kampu na istoku zemlje pod ruskom okupacijom, javlja Reuters.

U posljednjoj u nizu ukrajinskih kritika ICRC-a, Zelenskij je rekao da Crveni križ tek treba posjetiti Olenivku – ozloglašeni logor u istočnoj Ukrajini gdje su deseci ukrajinskih ratnih zarobljenika poginuli u eksploziji i požaru u srpnju.

Crveni križ prošloga je mjeseca pokušao osigurati pristup kampu, ali su rekli da su ga ruske vlasti odbile, prenosi BBC. “Ne razumijem zašto misija Crvenog križa još nije stigla u Olenivku. Jednostavno ne možemo gubiti više vremena. Ljudski životi su u pitanju”, objavio je Andrij Jemak, šef kabineta Zelenskog, na Twitteru kasno u četvrtak, objavljujući da je ukrajinska vlada dala ICRC-u tri dana da pošalje misiju u objekt.

Stanovnici Zaporižje pozvani su da se sklone dok se napadi nastavljaju

7:00 - U četvrtak u 5.20 ujutro po lokalnom vremenu, guverner Zaporiške oblasti, Oleksandr Staruh, pozvao je stanovnike da ostanu u skloništima dok je Rusija započela napade na grad Zaporožje. "Pažnja! Neprijateljski raketni napad na regionalno središte. Krenite prema skloništima. Ostani tamo!" rekao je u objavi na Telegramu.

Rusi stanovnicima Hersona: Odlazite i povedite djecu

Očekuje se da će evakuirane osobe iz južne ukrajinske regije Herson u petak početi pristizati u Rusiju, izvještava Reuters, nakon što je dužnosnik postavljen u Moskvi sugerirao stanovnicima da odu radi sigurnosti, što je znak slabljenja Rusije na teritoriju za koji tvrdi da ga je anektirala.

"Sugerirali smo da svi stanovnici regije Herson, ako žele, kako bi se zaštitili od posljedica raketnih napada… odu u druge regije", rekao je u video poruci šef administracije u Hersonu Vladimir Saldo. Ljudi bi trebali "otići sa svojom djecom". Sugestija se prije svega odnosila na stanovnike na zapadnoj obali rijeke Dnjepar, rekao je. To uključuje glavni grad regije, jedini veći ukrajinski grad koji je Rusija zauzela od početka invazije u veljači. Prvi civili koji bježe iz Hersona trebali su u petak stići u rusku regiju Rostov, izvijestila je novinska agencija TASS.

Herson je jedna od četiri djelomično okupirane ukrajinske pokrajine za koje Rusija tvrdi da ih je anektirala posljednjih tjedana, i nedvojbeno strateški najvažnija. Kontrolira i jedinu kopnenu rutu do poluotoka Krima koji je Rusija zauzela 2014., i ušće Dnjepra, rijeke duge 2200 kilometara (1367 milja) koja presijeca Ukrajinu.

Rusi: Pomoći ćemo evakuirati civile iz Hersona

6:50 - Rusija je priopćila da će njezine snage pomoći evakuirati stanovnike okupiranog Hersona u druga područja, dok Kijev nastavlja napredovati u svojoj ofenzivi za ponovno zauzimanje južne ukrajinske regije.

Najava zamjenika ruskog premijera Marata Husnuljena uslijedila je nedugo nakon što je šef administracije u Hersonu koju podržava Moskva, Vladimir Saldo, apelirao na Kremlj da stanovnike pomogne premjestiti izvan opasnosti, što je najnoviji pokazatelj da se ruske snage bore u lice ukrajinskog napredovanja.

Ukrajinci oslobodili 627 naselja u mjesec dana

6:30 - Ukrajinska vojska u proteklom je mjesecu od ruske okupacije oslobodila više od 600 naselja, od kojih 75 u strateški iznimno važnoj regiji Herson, objavilo je ukrajinsko ministarstvo za reintegraciju privremeno okupiranih područja.

Otprilike 500 naselja oslobođeno je u sjeveroistočnoj regiji Harkiv, gdje su ukrajinske snage prošli mjesec ostvarile veliki napredak probivši ruske linije, objavilo je u četvrtak kasno navečer ukrajinsko ministarstvo. U priopćenju ministarstva navedeno je i da su u regiji Doneck oslobođena 43, a u regiji Luhansk sedam naselja. "Područje oslobođenih ukrajinskih teritorija značajno se povećalo", navelo je ukrajinsko ministarstvo na svojoj internetskoj stranici.

Agencija Reuters javlja kako ove navode nije bilo moguće neovisno provjeriti te da izravna potvrda istih još uvijek nije stigla ni od strane ukrajinske vojske ni iz ureda ukrajinskog predsjednika.

Regije Herson, Doneck i Lugansk, sa Zaporižjem, Rusija je "anektirala" krajem prošlog mjeseca dok su protuofenzive ukrajinskih snaga brzo napredovale na sjeveroistoku, istoku i jugu. Ruske su "aneksije" i Kijev i Zapad prozvali nezakonitim. U četvrtak je u ukrajinskoj regiji Herson tamošnji guverner kojega je postavila Rusija apelirao na stanovnike da napuste ta područja dok traju borbe između ruskih i ukrajinskih snaga.

Ukrajina je krajem kolovoza pokrenula protuofenzivu kako bi protjerala ruske snage koje okupiraju zemlju od početka invazije u veljači. Svoj napad na Ukrajinu Rusija i dalje naziva "specijalnom vojnom operacijom" radi demilitarizacije i "denacifikacije" te zemlje.

Ukrajinci raznijeli skladište streljiva u ruskoj pograničnoj regiji

6:25 - Vlasti dviju ruskih pokrajina blizu ukrajinske granice su u četvrtak rekle da ih je Ukrajina granatirala, pri čemu su oštećene zgrade i ometena je opskrba električnom energijom. Guverner Belgorodske oblasti rekao je da je oštećena škola u selu blizu granice i da je pogođen jedan stan u gradu Belgorodu. Snimka koju je vidio Reuters prikazuje ruševine ispred građevine, koja izgleda poput stambene zgrade, s velikom pukotinom blizu krova.