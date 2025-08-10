Dim se diže iz Vezuva, ali ne zbog erupcije: Vatrena stihija guta krater vuklana

Vatrogasci se u nedjelju bore protiv požara na obroncima Vezuva, nakon što su sve planinske staze do tog vulkana u blizini Napulja zatvorene za turiste.

Vatrogasci su na teren u borbi protiv požara koji gori od petka poslali dvanaest ekipa, uključujući šest kanadera. Pozvana je i pomoć iz drugih dijelova Italije, prenosi France Presse.

Mt Vesuvius Fire



Recent footage from Italy shows the large out of control fire currently burning on Mt Vesuvius.



Vesuvius, an active volcano located near Naples, is known for its massive eruption in 79 CE that destroyed the city of Pompeii.

'Iz sigurnosnih razloga i u svrhu olakšavanja operacije gašenja požara i čišćenja u pogođenim zonama, sve aktivnosti na stazama nacionalnog parka Vezuv prekidaju se do daljnjega', priopćio je u subotu park.

Prošle je godine krater vulkana posjetilo oko 620 tisuća ljudi, stoji u njegovim statistikama. Dim požara u nedjelju se vidi i iz obližnjeg arheološkog nalazišta Pompeji koji je ostao otvoren za turiste.