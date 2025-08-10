DRAMATIČNE SNIMKE /
Dim se diže iz Vezuva, ali ne zbog erupcije: Vatrena stihija guta krater vuklana
Vatrogasci se u nedjelju bore protiv požara na obroncima Vezuva, nakon što su sve planinske staze do tog vulkana u blizini Napulja zatvorene za turiste.
Vatrogasci su na teren u borbi protiv požara koji gori od petka poslali dvanaest ekipa, uključujući šest kanadera. Pozvana je i pomoć iz drugih dijelova Italije, prenosi France Presse.
'Iz sigurnosnih razloga i u svrhu olakšavanja operacije gašenja požara i čišćenja u pogođenim zonama, sve aktivnosti na stazama nacionalnog parka Vezuv prekidaju se do daljnjega', priopćio je u subotu park.
Prošle je godine krater vulkana posjetilo oko 620 tisuća ljudi, stoji u njegovim statistikama. Dim požara u nedjelju se vidi i iz obližnjeg arheološkog nalazišta Pompeji koji je ostao otvoren za turiste.
10.8.2025.
14:45
Profimedia
