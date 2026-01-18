Sazvan hitan sastanak u Bruxellesu: 'Trump sada samo pogoršava stvari'

Predstavnici zemalja članica Europske unije će se sastati u nedjelju na posebnoj sjednici nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio sankcijama zbog Grenlanda, javlja njemačka agencija dpa.

Cipar, koji je na čelu rotirajućeg predsjedništva Vijeća EU-a, kasno u subotu je objavio da je kao odgovor na najnovije najave Sjedinjenih Američkih Država sazvan izvanredan sastanak na razini veleposlanika u nedjelju poslijepodne.

Trump je rekao da će SAD uvesti dodatne 10-postotne carine na uvoz iz osam europskih zemalja od 1. veljače zbog spora o Grenlandu.

U više navrata je rekao da želi posjedovati Grenland kako bi mogao zajamčiti sigurnost u Arktiku s obzirom na prijetnju koju prema njemu predstavljaju Kina i Rusija.

Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social rekao da će se carine odnositi na sav američki uvoz iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Finske te će narasti na 25 posto od lipnja ako se ne postigne sporazum kojim bi SAD kupio Grenland.

Uglavnom autonoman Grenland je dio teritorija Danske, članice NATO-a.

Grenland je rekao da ne želi postati dijelom SAD-a, a članice NATO-a da SAD-u ne treba kontrola nad otokom kako bi štitio Arktik.

Nije poznato hoće li se na sastanku u nedjelju raspravljati o mogućim protumjerama.

EU ima instrument kojim se može braniti od trgovinskog pritiska, odnosno u situacijama kada treća zemlja pokuša koristiti trgovinske mjere kako bi blok ili neku njegovu članicu prisilila da donese određenu odluku.

Instrument dozvoljava uvođenje protucarina i mnogih drugih mjera, no predviđen je za situacije u kojima su iscrpljene sve druge mogućnosti.

Zemlje kojima je Trump zaprijetio carinama su ovog tjedna najavile raspoređivanje vojnog osoblja za izviđačku misiju na Grenlandu u sklopu danske vježbe "Arctic Endurance", organizirane sa saveznicima NATO-a.

Vođa demokrata u Senatu želi blokirati Trumpove carine za europske saveznike

Chuck Schumer, vođa demokrata u američkom Senatu, kazao je kasno u subotu da će blokirati uvođenje carina kojima je predsjednik Donald Trump zaprijetio europskim saveznicima zbog spora o Grenlandu.

"Nepromišljene carine Donalda Trumpa su već povisile cijene i naškodile našem gospodarstvu, a sada samo pogoršava stvari", kazao je Schumer u priopćenju objavljenom u subotu.

"Nevjerojatno je da želi povećati glupost uvođenjem carinama našim najbližim saveznicima zbog svoje donkihotovske misije da preuzme Grenland", rekao je.

"Demokrati u Senatu će predstaviti zakon kojim će se blokirati te carine prije nego što nanesu dodatnu štetu američkom gospodarstvu i našim saveznicima u Europi".

Trump je ranije najavio da će Sjedinjene Američke Države uvesti 10-postotne carine na uvoz iz osam europskih zemalja od 1. veljače zbog spora o Grenlandu.

Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social rekao da će se carine odnositi na svu robu uvezenu u SAD iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Finske. Kazao je da će ih povisiti na 25 posto od 1. lipnja ako se ne postigne dogovor kojim će SAD kupiti Grenland.

Trumpova prijetnja carinama je naišla na protivljenje i drugdje u američkom Kongresu.

Dvoje supredsjedatelja senatske Promatračke skupine za NATO, demokratkinja Jeanne Shaheen i republikanac Thom Tillis, upozorili su da bi od takve retorike koristi mogli imati protivnici poput ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog predsjednika Xi Jinpinga "koji žele vidjeti podijeljen NATO".

"U vrijeme kada su mnogi Amerikanci već zabrinuti zbog troškova života, ove carine bi povećale cijene i za obitelji i za poduzeća", kazali su u zajedničkom priopćenju, pozivajući administraciju da "isključi prijetnje i uključi diplomaciju".

Američki predsjednik je u više navrata rekao da Washington želi preuzeti kontrolu nad Grenlandom, čemu se europski partneri u NATO-u strogo protive.

Grenland je uglavnom autonoman te je dio teritorija Danske, članice NATO-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump zaprijetio svima koji ne podrže njegov plan: 'Mogao bih to učiniti...'