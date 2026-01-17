Trump dao ultimatum europskim saveznicima, stižu oštri odgovori: 'Znat ćemo kako obraniti suverenitet!'

Američki predsjednik Donald Trump najavio je val povećanja carina europskim saveznicima sve dok se Sjedinjenim Američkim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda.

U dužoj objavi na mreži Truth Social Trump je rekao da će carine od 10 posto stupiti na snagu 1. veljače za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Nizozemsku i Finsku. Carine će se povećati na 25 posto 1. lipnja i nastavit će se primjenjivati ​​sve dok se ne postigne dogovor o američkoj kupnji Grenlanda.

Optužio je nekoliko europskih zemalja da igraju "vrlo opasnu igru" na Grenlandu, jer je, kako kaže, "svjetski mir u pitanju".

"Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska i Finska otišle su na Grenland s nepoznatom svrhom. (...) Ove zemlje, koje igraju ovu vrlo opasnu igru, preuzele su neprihvatljiv rizik", napisao je Trump na Truth Socialu.

Macron: 'Odgovorit ćemo ujedinjeno'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je Trumpu da su njegove prijetnje "neprihvatljive". Poručio je Trumpu da će europski čelnici na njih odgovoriti "ujedinjeno i koordinirano".

"Francuska je predana suverenitetu i neovisnosti nacija, u Europi kao i drugdje. To vodi naše izbore. To podupire našu privrženost Ujedinjenim narodima i našoj Povelji", napisao je Macron na X-u i dodao kako "na toj osnovi podržavamo i nastavit ćemo podržavati Ukrajinu".

"Također na toj osnovi smo odlučili pridružiti se vježbi koju je Danska odlučila provesti na Grenlandu. Stojimo pri toj odluci. Posebno zato što se tiče sigurnosti na Arktiku i na granicama naše Europe", napisao je.

Poručio je da europski čelnici neće biti pod utjecajem zastrašivanja ili prijetnji. "Carinske prijetnje su neprihvatljive i nemaju mjesta u ovom kontekstu", dodao je. "Znat ćemo kako obraniti europski suverenitet. U tom duhu ću razgovarati s našim europskim partnerima", zaključio je Macron.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)



January 17, 2026

Starmer: 'Potpuno pogrešan potez'

Britanski premijer Keir Starmer također je osudio Trumpove carine, nazvavši ih "potpuno pogrešnima". Naglasio je da je Grenland dio Danske te da je "njegova budućnost stvar Grenlanđana i Danaca".

"Naš stav o Grenlandu je vrlo jasan - on je dio Kraljevine Danske i njegova budućnost je stvar Grenlanđana i Danaca. Također smo jasno dali do znanja da je arktička sigurnost važna za cijeli NATO i da bi saveznici trebali učiniti više zajedno kako bi se suočili s prijetnjom Rusije u različitim dijelovima Arktika. Primjena carina na saveznike zbog težnje kolektivnoj sigurnosti saveznika NATO-a potpuno je pogrešna. Naravno, izravno ćemo se pozabaviti ovim pitanjem s američkom administracijom", napisao je Starmer u izjavi koja pojašnjava stav Ujedinjenog Kraljevstva, piše Gazette and Herald.

Von der Leyen: 'Europa će ostati ujedinjena'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen upozorila je na opasnost uvođenja carina, koje bi "potkopale transatlantske odnose i riskirale opasnu silaznu spiralu".

Na društvenoj mreži X naglasila je kako teritorijalni integritet i suverenitet temeljna načela međunarodnog prava, ključna za Europu i za međunarodnu zajednicu u cjelini.

"Europa će ostati ujedinjena, koordinirana i predana očuvanju svog suvereniteta", poručila je.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)



They are essential for Europe and for the international community as a whole.



January 17, 2026

Nizozemska primila na znanje uvođenje carina

Nizozemski ministar vanjskih poslova David van Weel poručio je kako su primili na znanje uvođenje carina od 10 posto.

Na društvenoj mreži X objavio je da je Nizozemska u "bliskom kontaktu" s ostalim državama članicama EU-a kako bi usuglasile odgovor.

Van Weel se u objavi osvrnuo i na nedavni dolazak europskih postrojbi i plovila na Grenland. "Vojni napori za vježbe na Grenlandu namijenjeni su upravo doprinosu sigurnosti u arktičkoj regiji", napisao je.

— David van Weel (@ministerBZ) January 17, 2026

