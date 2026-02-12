Zvijezda 'Teorije velikog praska' o mračnom periodu života: 'Jecala sam na podu'

Holivudska glumica Kaley Cuoco (40) otvoreno je progovorila o najtežem razdoblju svog života, trenucima kada je, usred razvoda od drugog supruga Karla Cooka, kako sama kaže, „dotaknula dno“. Zvijezda serije Teorija velikog praska priznala je da je u travnju 2022., samo dva mjeseca prije službenog okončanja braka, proživljavala duboku osobnu krizu.

Slom usred razvoda

U to vrijeme 40-godišnja glumica još je živjela u zajedničkom domu s Cookom, s kojim je bila u braku tri godine. Gostujući u podcastu Armchair Expert, bez zadrške je opisala koliko joj je to razdoblje bilo teško.

„Jecala sam na podu, misleći kako sam si uništila cijeli život. To je bila najniža točka u mom životu. Nisam mogla ustati. Bila sam potpuno depresivna“, priznala je.

Unatoč emocionalnom slomu, morala je smognuti snage i pojaviti se na premijeri druge sezone serije Stjuardesa u West Hollywoodu. „Došle su vizažistica i frizerka. Doslovno su me uređivale dok sam ležala na podu. Govorila sam im: ‘Ne mogu ići.’ Bila sam tako tužna. Put preda mnom činio se tako kompliciranim. Pomislila sam: ‘Bože, možda je ovo kraj za mene.’“

Neočekivani susret koji je sve promijenio

Ipak, o bivšem suprugu nema ružnih riječi. „On je nevjerojatan“, rekla je o 35-godišnjem jahaču, koji se u travnju 2024. vjenčao s Mackenzie Drazan.

Samo dva tjedna nakon što je, kako kaže, „prošla pakao“, Cuoco je na nagovor menadžera otišla na premijeru četvrte sezone serije Ozark. Upravo ondje upoznala je glumca Toma Pelphreyja, danas svog zaručnika.

„Imam osjećaj da ću s njim provesti život“, napisala je tada najboljoj prijateljici, i to prije nego što su se uopće upoznali. „Ovo je ludo, ali moram zapisati. Mislim da ću upoznati čovjeka s kojim ću provesti život.“ Dva tjedna kasnije upoznala je Toma i intuicija se pokazala točnom.

Par će 30. ožujka proslaviti treći rođendan kćeri Matilde Carmine Richie. „Nikad nisam mislila da ću imati djecu. Uvijek sam ih voljela, ali činilo mi se da sam propustila priliku. No onda sam upoznala Toma. Oboje smo to jako željeli. Lako sam zatrudnjela i presretni smo“, rekla je.

Burna ljubavna prošlost

Prije Karla Cooka i Toma Pelphreyja, Cuoco je bila u braku s tenisačem Ryanom Sweetingom. Javnost je pratila i njezinu vezu s kolegom iz Teorije velikog praska Johnnyjem Galeckim, kao i romanse sa specijalistom za ovisnosti Joshom Resnikom te glumcem Henryjem Cavillom.

Danas, nakon turbulentnih godina, Kaley Cuoco poručuje da je zahvalna na svemu što je prošla. Iz najtežeg razdoblja izašla je snažnija i pronašla ljubav za koju vjeruje da je ona prava.

