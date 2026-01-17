POZNAT I POSTOTAK /
Ovo im se neće svidjeti! Trump odlučio: Uvodi carine ovih osam država i to zato što su poslale vojnike na Grenland
Samo Sjedinjene Američke Države, pod predsjednikom Donaldom J. Trumpom, mogu igrati u ovoj igri - i to vrlo uspješno
17.1.2026.
17:30
Nicola Marfisi/zuma Press/profimedia
Donald Trump zaprijetio je jučer da bi mogao uvesti carine zemljama koje ne budu podržale njegov plan da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom.
"Mogao bih uvesti carine zemljama ako ne budu išle uz Grenland, jer nam je Grenland potreban zbog nacionalne sigurnosti", rekao je Trump na okruglom stolu o zdravstvu u ruralnim područjima u Bijeloj kući.
Trump je danas objavio poduži post na svojoj mreži Truth Social.
