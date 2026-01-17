Ovo im se neće svidjeti! Trump odlučio: Uvodi carine ovih osam država i to zato što su poslale vojnike na Grenland

Donald Trump zaprijetio je jučer da bi mogao uvesti carine zemljama koje ne budu podržale njegov plan da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom.

"Mogao bih uvesti carine zemljama ako ne budu išle uz Grenland, jer nam je Grenland potreban zbog nacionalne sigurnosti", rekao je Trump na okruglom stolu o zdravstvu u ruralnim područjima u Bijeloj kući.

Trump je danas objavio poduži post na svojoj mreži Truth Social.

"Godinama smo subvencionirali Dansku, kao i sve zemlje Europske unije i druge, tako što im nismo naplaćivali carine niti bilo kakve druge oblike naknade. Sada je, nakon stoljeća, došlo vrijeme da Danska uzvrati - svjetski mir je u pitanju! Kina i Rusija žele Grenland i Danska tu ne može učiniti baš ništa. Trenutačno ga štite s dvije pseće zaprege, od kojih je jedna dodana tek nedavno.

Samo Sjedinjene Američke Države, pod predsjednikom Donaldom J. Trumpom, mogu igrati u ovoj igri - i to vrlo uspješno! Nitko neće dirati ovaj sveti komad zemlje, pogotovo jer su u pitanju nacionalna sigurnost Sjedinjenih Država i sigurnost svijeta u cjelini.

Ovim zemljama uvodi carine

Povrh svega, Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Njemačka, Ujedineno Kraljevstvo, Nizozemska i Finska putovale su na Grenland, iz zasad nepoznatih razloga. Riječ je o vrlo opasnoj situaciji za sigurnost, zaštitu i opstanak našeg planeta. Te zemlje, koje se upuštaju u ovu iznimno opasnu igru, dovele su razinu rizika do točke koja nije prihvatljiva niti održiva.

Stoga je nužno da se, radi zaštite globalnog mira i sigurnosti, poduzmu snažne mjere kako bi se ova potencijalno pogibeljna situacija brzo i bez ikakve dvojbe okončala.

Počevši od 1. veljače 2026., svim gore navedenim zemljama (Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Ujedinjenoj Kraljevini, Nizozemskoj i Finskoj) naplaćivat će se carina od 10 posto na svu robu koja se šalje u Sjedinjene Američke Države. Od 1. lipnja 2026. ta će se carina povećati na 25 posto.

Carina će se naplaćivati sve dok se ne postigne dogovor o potpunoj i konačnoj kupnji Grenlanda. Sjedinjene Američke Države pokušavaju provesti ovu transakciju već više od 150 godina. Mnogi su predsjednici to pokušavali, i to s dobrim razlogom, no Danska je to uvijek odbijala. Sada je, zbog Zlatne kupole i suvremenih oružanih sustava, kako ofenzivnih tako i defenzivnih, potreba za STJECANJEM posebno važna. Trenutačno se troše stotine milijardi dolara na sigurnosne programe povezane s „Kupolom“, uključujući i moguću zaštitu Kanade, a ovaj iznimno briljantan, ali vrlo složen sustav može djelovati s maksimalnim učinkom i učinkovitošću – zbog kutova, mjera i granica – samo ako je i ovaj teritorij uključen u njega.

Sjedinjene Američke Države odmah su otvorene za pregovore s Danskom i/ili bilo kojom od ovih zemalja koje su toliko toga dovele u pitanje, unatoč svemu što smo za njih učinili, uključujući maksimalnu zaštitu, tijekom mnogih desetljeća", napisao je.