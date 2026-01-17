FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POZNATO I KADA /

Sazvan hitan sastanak u Bruxellesu: EU sprema odgovor na Trumpov ultimatum

Sazvan hitan sastanak u Bruxellesu: EU sprema odgovor na Trumpov ultimatum
×
Foto: Profimedia

Trump je optužio nekoliko europskih zemalja da igraju 'vrlo opasnu igru' na Grenlandu

17.1.2026.
22:11
F.K.
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Veleposlanici 27 zemalja Europske unije pozvani su na hitan sastanak u Bruxellesu nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio val povećanja carina europskim saveznicima sve dok se Sjedinjenim Američkim Državama ne omogući kupnja Grenlanda.

Kako su za Reuters potvrdila tri diplomata, razgovori će se održati u nedjelju u 17 sati po hrvatkom vremenu.

Podsjetimo, Trump je rekao da će carine od 10 posto stupiti na snagu 1. veljače za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Nizozemsku i Finsku. Carine će se 1. lipnja povećati na 25 posto te će se nastaviti primjenjivati sve dok se ne postigne dogovor o američkoj kupnji Grenlanda.

Trump je optužio nekoliko europskih zemalja da igraju "vrlo opasnu igru" na Grenlandu jer je, kako kaže, "svjetski mir u pitanju".

POGLEDAJTE VIDEO: Slovenci šalju vojnike na Grenland, a Hrvatska? Evo što kažu predsjednik i Vlada

Europska UnijaBruxellesDonald TrumpCarine
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POZNATO I KADA /
Sazvan hitan sastanak u Bruxellesu: EU sprema odgovor na Trumpov ultimatum