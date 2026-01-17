Sazvan hitan sastanak u Bruxellesu: EU sprema odgovor na Trumpov ultimatum

Veleposlanici 27 zemalja Europske unije pozvani su na hitan sastanak u Bruxellesu nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio val povećanja carina europskim saveznicima sve dok se Sjedinjenim Američkim Državama ne omogući kupnja Grenlanda.

Kako su za Reuters potvrdila tri diplomata, razgovori će se održati u nedjelju u 17 sati po hrvatkom vremenu.

Podsjetimo, Trump je rekao da će carine od 10 posto stupiti na snagu 1. veljače za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Nizozemsku i Finsku. Carine će se 1. lipnja povećati na 25 posto te će se nastaviti primjenjivati sve dok se ne postigne dogovor o američkoj kupnji Grenlanda.

Trump je optužio nekoliko europskih zemalja da igraju "vrlo opasnu igru" na Grenlandu jer je, kako kaže, "svjetski mir u pitanju".

