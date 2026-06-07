Danas biraju između Rusije i Zapada, suočeni s Putinovim prijetnjama da će završiti kao Ukrajina

Armenci ove nedjelje izlaze na birališta u izborima koji neće oblikovati samo budućnost Armenije, već i budućnost cijele regije.

Rusija je već ranije upozorila službeni Erevan na "ukrajinski scenarij", dok su se EU i SAD ujedinili kako bi podržali prozapadni smjer armenskog premijera Nikola Pašinjana, a do kojeg je došlo nakon što je osigurao povijesni mirovni sporazum s Azerbajdžanom.

Birači biraju između Pašinjana i njegove centrističke stranke Građanski ugovor te fragmentirane proruske oporbe koju otvoreno podržava Kremlj.

Kandidat iz kućnog pritvora

Rusko-armenski milijarder Samvel Karapetyan, koji se kandidira iz kućnog pritvora, predvodi stranku Snažna Armenija kao glavna figura, uz bivšeg predsjednika Roberta Kocharyana, koji je također vodio prorusku kampanju.

Anketa Breavisa objavljena nekoliko dana prije izbora predviđa da su Armenci voljni dati Pašinjanu odlučujući mandat s više od 60 posto glasova, kako bi učvrstili strateško preusmjeravanje zemlje prema prozapadnom putu, piše Euronews.

Anketa je pokazala da se ne očekuje da će ijedna oporbena stranka porasti iznad 12 posto.

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Ruska kampanja dezinformiranja

Uoči glasovanja, armenski Istražni odbor u subotu je uhitio šest kandidata oporbene stranke Snažna Armenija, nakon što je Središnje izborno povjerenstvo objavilo da je odobrilo sudski postupak zbog navoda o pranju novca i materijalnom poticanju.

Također u subotu, medijska izvješća pokazala su nagli porast broja Armenaca koji dolaze u Erevan iz Rusije na glasanje, usred tvrdnji armenskih medija i civilnog društva o raširenim ruskim kampanjama dezinformiranja i akcijama utjecaja na glasanje, što je Moskva demantirala.

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Europski paket pomoći

Europska komisija izjavila je da "čvrsto stoji" iza Pašinjana, najavljujući paket mjera ekonomske podrške kojim bi se ublažile rastuće ruske ekonomske sankcije protiv Erevana zbog njegovog proeuropskog puta.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u četvrtak da je Moskva "iskoristila ekonomske odnose kao oružje za politički pritisak" produbljivanjem izvoznih ograničenja na armenske proizvode.

"Vrlo dobro poznajemo ovaj priručnik. Zato Europa čvrsto stoji uz Armeniju", rekla je von der Leyen.

Trumpova podrška

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Armence da "učine Armeniju ponovno velikom", izjavivši svoju "potpunu i apsolutnu podršku" Pašinjanovom ponovnom izboru.

"Nikol (Pašinjan) u potpunosti dijeli moju viziju mira i prosperiteta za Armeniju i cijelu regiju Južnog Kavkaza", rekao je Trump, što je prvi put da je američki predsjednik podržao kandidata u zemlji koja se nalazi u regionalnoj orbiti Rusije.

Trump je Pašinjana nazvao "velikim prijateljem i vođom", dodajući da on "čini svoju zemlju snažnom, bogatom i vrlo sigurnom", referirajući se na armenski premijer koji je prošle godine u Bijeloj kući potpisao povijesni mirovni sporazum s azerbajdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim, što je utrlo put značajnim američkim ulaganjima u zemlju.

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Oprezno balansiranje s Putinom

No, dok je Moskva uvela niz ekonomskih ograničenja na ključni armenski uvoz i prijetila Erevanu smanjenjem vitalnih opskrba naftom i plinom, Pašinjan je tijekom posljednjeg tjedna kampanje poduzeo oprezne korake kako bi smirio napetosti s Rusijom i inzistirao na viševektorskoj vanjskoj politici s armenskim interesima u središtu pozornosti.

U četvrtak je izjavio da se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio da otputuje u Moskvu kako bi "održali sastanak i riješili sva trenutna pitanja", navodeći da "neće ulaziti u rat riječima s Rusijom, već će mirno braniti armenske stavove".

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"Nećemo djelovati protiv interesa Rusije, ali nećemo djelovati ni protiv vlastitih interesa", rekao je Pašinjan tijekom predizbornog skupa.

Samo nekoliko dana prije rekao je da je armenska kandidatura za članstvo u EU trenutno "teoretska" te da će Erevan "nastaviti raditi mirno i postojano, bez sporova, unutar Euroazijske ekonomske unije, te sam uvjeren da još uvijek imamo potencijal u tom smjeru, koji ćemo iskoristiti u bliskoj budućnosti".

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Armenski premijer je nadalje rekao da su "odnosi s Rusijom u transformacijskoj fazi", ali da taj proces smatra "pozitivnim" te da su odnosi Armenije s Rusijom ostali "otvoreni i iskreni te da u tom odnosu nismo zadržali nikakve mračne kutove".

Biračka mjesta otvorena su u 8 sati ujutro po lokalnom vremenu (6 sati ujutro po srednjoeuropskom vremenu) za 2,4 milijuna Armenaca koji imaju pravo glasa, a prvi rezultati očekuju se već od nedjelje navečer do ponedjeljka ujutro.