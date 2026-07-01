Buktinja u stambenoj zgradi u Belgiji, više ljudi poginulo! Šire se dramatične snimke spašavanja

Više osoba poginulo je u požaru koji je u srijedu ujutro izbio u stambenoj zgradi u Antwerpenu, priopćila je belgijska policija. Dio stanara je ozlijeđen, a vatrogasci i dalje pretražuju zgradu.

Požar je izbio nešto prije 10 sati u desetokatnici u četvrti Linkeroever. Gust dim počeo je izlaziti s osmog kata, a zbog brzog širenja dima evakuacija stanara bila je otežana, prenosi BBC.

Foto: JONAS ROOSENS/Belga Press/Profimedia

Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

U zgradi živi više od 200 ljudi. Policija je potvrdila da su pronađena tijela više žrtava, no detalji o njihovu identitetu zasad nisu objavljeni.

Dramatična snimka s mjesta događaja prikazuje muškarca koji, pokušavajući pobjeći od crnog dima, s vlastitog balkona prelazi kroz prozor susjednog stana.

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Multiple people dead, several others seriously injured after an apartment building fire in Antwerp, Belgium. pic.twitter.com/7wvxCdb8qI — Aiden Reports (@AidenReports) July 1, 2026

Gašenje otežava gust dim

Jedan od stanara, Geert Dewulf, za belgijsku javnu televiziju ispričao je da zbog dima nije mogao izaći iz stana.

"Zabarikadirali smo se u stanu i čekali na balkonu. Vatrogasci su nas desetak minuta poslije došli spasiti ljestvama."

Vatrogasci su naveli da pretražuju stan po stan kako bi provjerili ima li još žrtava. Gašenje i potragu otežali su gust dim i vrlo slaba vidljivost u zgradi.

Među evakuiranima su bili i bivši gradonačelnik Antwerpena Bob Cools i njegova supruga. Njihov zet rekao je da su prevezeni u bolnicu.

"Dali smo sve od sebe da spasimo mačku, ali nažalost na kraju nismo uspjeli", rekao je.

Uzrok požara još nije poznat. Policija navodi da je prerano za zaključke, dok su svjedoci lokalnim medijima rekli da su se na krovu zgrade izvodili radovi.

Belgijski premijer Bart De Wever poručio je da su njegove misli uz žrtve i stanare evakuirane nakon "strašnog požara" u Linkeroeveru.