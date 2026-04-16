'Bog kaosa' proći će blizu Zemlje, objavljen točan datum: 'Nevjerojatno i neviđeno'

Asteroid Apophis, nazvan prema drevnom egipatskom božanstvu znanom kao "bog kaosa", trebao bi proći blizu Zemlje 13. travnja 2029. godine, navodi američka državna svemirska agencija NASA, a prenosi u srijedu portal CBS.

Približit će se na oko 32.000 kilometara od Zemljine površine, što je bliže nego mnogi sateliti u orbiti, navodi agencija. Najviši sateliti obično orbitiraju na oko 35.000 kilometara iznad ekvatora.

Znanstvenici Apophis smatraju "potencijalno opasnim asteroidom", ali NASA je uvjerila javnost da će sigurno proći pored Zemlje tijekom svog prolaska 2029. godine. Nakon godina praćenja, znanstvenici kažu da su sigurni da ne postoji rizik od udara u Zemlju barem sljedećih 100 godina.

Nema opasnosti

"Ne postoji opasnost za Zemlju, za bilo koga ili bilo što na njoj, niti za astronaute ili satelite u svemiru", priopćila je agencija. "No taj je događaj nevjerojatna i potpuno neviđena prilika da saznamo mnogo više o Apophisu i sličnim asteroidima blizu Zemlje", dodaje NASA i poručuje da će ljudi na tlu istočne hemisfere asteroid moći promatrati vlastitim očima, pod uvjetom da vrijeme to dozvoli.

Vrlo je rijetko da asteroid poput Apophisa, koji je inače velik kao tri nogometna igrališta, prođe tako blizu Zemlje. NASA procjenjuje da se takvi događaji u prosjeku događaju jednom u nekoliko tisuća godina. Ako je ta procjena točna, onda će ovaj prelet asteroida 2029. biti prvi takve vrste u povijesti koji će biti detaljno promatran modernom tehnologijom.

Iako Apophis neće predstavljati opasnost za ljude na Zemlji tijekom svog prolaska, Zemljina gravitacijska sila tijekom bliskog susreta mogla bi potencijalno "razvući" i "stisnuti" asteroid, što bi moglo potaknuti male odrone ili slična pomicanja na njegovoj površini, priopćila je NASA.

