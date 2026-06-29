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Uhićen odbjegli ubojica supružnika: Policija ga našla u kukuruzištu, morali su ga oživljavati

Uhićen odbjegli ubojica supružnika: Policija ga našla u kukuruzištu, morali su ga oživljavati
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Foto: Weber & Baur Medien- & Pressedie/imago stock&people/Profimedia

Prema ranije objavljenim podacima, u petak su ubijeni 35-godišnja žena i njezin 40-godišnji suprug

29.6.2026.
9:03
Dunja Stanković
Weber & Baur Medien- & Pressedie/imago stock&people/Profimedia
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Osumnjičeni za dvostruko ubojstvo krajem prošloga tjedna u Bremenu je uhićen, objavila je lokalna policija kasno u nedjelju. 

Riječ je o 22-godišnjaku kojeg su nakon dvodnevnog bijega pronašli teško ozlijeđenog u kukuruzištu u Schwanewedeu u njemačkoj pokrajini Donja Saska. 

Hitna pomoć ga je uspješno reanimirala te je zatim pod policijskom pratnjom prevezen u bolnicu. 

U priopćenju navode da je do uhićenja došlo zahvaljujući dojava građana i suradnje s policijom. Policija je ranije uspostavila portal za dojave, gdje su svjedoci mogli anonimno dostavili fotografije, informacije ili videozapise koji su vezani uz zločin. 

Prema ranije objavljenim podacima, u petak su ubijeni 35-godišnja žena i njezin 40-godišnji suprug. Za sada nije poznat motiv strašnog zločina, no to bi trebala otkriti istraga. 

Ubijeni muž i žena

Policija je ranije objavila kako su stanovnici okruga Fähr-Lobbendorf dojavili kako čuju ozlijeđenog muškarca koji glasno vrišti na ulici. Na teren je izašla policija i hitne službe koje su zatekle muškarca s teškim ubodnim ranama i posjekotinama.

Unatoč pokušaju da ga spase, muškarac je preminuo. Ubrzo su pronašli i tijelo žene u podrumu obližnje stambene zgrade. 

Ispostavilo se da je riječ o supružnicima, koji su živjeli s dvogodišnjim djetetom na katu iznad osumnjičenog. Bild piše da ih je izbo oružjem kućne izrade. 

Njihovo dijete je za to vrijeme bilo u stanu, a sada je za njega skrb preuzela rodbina, također pišu lokalni mediji. 

Osumnjičeni za dvostruko ubojstvo bio je u bijegu od tada, a policija je pokrenula opsežnu potragu koja je rezultirala njegovim pronalaskom dva dana kasnije. 

Istragu su preuzeli Odjel za ubojstva i uredu javnog tužitelja. 

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