Traje velika potraga za ubojicom: Našli izbodenog mrtvaca, ubrzo i tijelo žene

Njemačka policija traga za nepoznatim napadačem koji je u petak ubio dvije osobe u Bremenu, javlja Bild. Prema dosadašnjim informacijama, oko 14 sati pronašli su muškarca sa smrtonosnim ubodnim ranama na ulici i mrtvu ženu u podrumu stambene zgrade.

Počinitelj je još uvijek na slobodi.

Tijela njegovih žrtava pronađena su u okrugu Vegesack nakon što su stanovnici alarmirali hitne službe jer su čuli vriskove ozlijeđenog muškarca. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći, muškarcu nije bilo spasa.

Istraga dvostrukog ubojstva

Ubrzo nakon toga policajci su pronašli tijelo žene u obližnjoj zgradi.

Motivi napada nisu poznati, kao ni jesu li se žrtve i počinitelj poznavali.

Otvorena je istraga i traje potraga za bjeguncem. No, policija umiruje građane: "Nema naznaka opasnosti za druge, neupletene osobe".

Ipak, pozvali su svjedoke da im se jave s korisnim informacijama kako bi im pomogli rasvijetlili detalje zločina.