Influencerici prijeti smrtna kazna: Uhvatili je na aerodromu nakon što je nasmrt izbola muškarca

Britanska TikTok influencerica Brooke George (23) optužena je za ubojstvo sunarodnjaka u Dubaiju, a prema tvrdnjama organizacije za ljudska prava Detained in Dubai, prijeti joj čak i smrtna kazna strijeljanjem ako bude proglašena krivom, piše Daily Mail.

Mlada Britanka iz Gravesenda u engleskoj grofoviji Kent tereti se da je kuhinjskim nožem usmrtila 26-godišnjeg Williama Treebyja u njegovom luksuznom stanu u Dubaiju. No, njezina obrana tvrdi kako je riječ o slučaju samoobrane nakon navodnog brutalnog fizičkog napada.

Prema riječima Radhe Stirling, izvršne direktorice organizacije Detained in Dubai, George je bila žrtva nasilja u trenutku incidenta.

„Posegnula je za nožem nakon što ju je napao i udario u lice. Vlasti moraju prema njoj postupati kao prema žrtvi obiteljskog nasilja tijekom istrage“, izjavila je Stirling.

Uhićena na aerodromu

George je uhićena u trenutku kada je pokušavala ukrcati se na let za Veliku Britaniju. Obitelj tvrdi da ju je Treeby najprije privukao obećanjima o luksuznom životu i romantičnoj vezi, a potom postao kontrolirajući i nasilan.

Prema njihovim navodima, oduzeo joj je putovnicu i sprječavao je da se vrati kući nakon što je počela strahovati za vlastitu sigurnost.

Njena majka Thereza George tvrdi da je kći već tijekom drugog putovanja u Dubai pokazivala znakove uznemirenosti.

„Dan prije incidenta nije bila svoja. Bila je tiša nego inače, ali nije mi htjela reći što nije u redu. Kada sam razgovarala s njom nakon svega, bila je prestravljena. Nekontrolirano je plakala, a jedno oko bilo joj je toliko natečeno da ga gotovo nije mogla otvoriti“, rekla je majka.

Tvrdnje o napadu i samoobrani

Prema iskazu Brooke George, nasilje je započelo nakon izlaska u jednom baru u četvrti Jumeirah Village. Tvrdi da ju je Treeby prvo napao u automobilu, a potom i u svom stanu.

U strahu za život, navodno je zgrabila kuhinjski nož koji joj je bio pri ruci i zadala mu smrtonosni ubod.

Nakon incidenta uzela je svoju putovnicu i napustila stan, no prije nego što je uspjela napustiti Ujedinjene Arapske Emirate, uhićena je na aerodromu u Dubaiju te optužena za ubojstvo.

Obitelj iznijela ozbiljne optužbe

Brooke se trenutno nalazi u pritvoru u policijskoj postaji Bur Dubai. Njezina obitelj tvrdi da je tijekom pritvora bila izložena ponižavajućem postupanju, uključujući prisilno skidanje pred muškim policajcima, uskraćivanje pravne pomoći i probleme u razumijevanju postupka zbog jezične barijere.

Aktivisti i njezina obrana pozivaju vlasti UAE-a da detaljno istraže okolnosti slučaja te uzmu u obzir mogućnost da je George bila žrtva ozbiljnog nasilja.

„Brooke tvrdi da je djelovala iz stvarnog straha za vlastitu sigurnost nakon nasilnog napada. Učinit ćemo sve kako bismo osigurali da njezina prava budu zaštićena i da dobije pošteno suđenje“, poručila je Stirling.

Organizacija Detained in Dubai također je pozvala istražitelje da pregledaju elektroničke uređaje i komunikaciju preminulog muškarca kako bi se utvrdilo postoje li i druge moguće žrtve.

Slučaj je izazvao veliku pozornost britanske javnosti te ponovno otvorio raspravu o sigurnosti mladih žena i influencerica koje odlaze u Dubai zbog poslovnih prilika, luksuznog načina života ili romantičnih veza koje se oglašavaju putem društvenih mreža.